Жители Латвии, планирующие переезд за границу и получение другого гражданства, должны учитывать, что порядок отказа от латвийского гражданства зависит от страны, гражданство которой приобретается. В одних случаях отказ является правом, в других — обязательным требованием закона.

Если гражданин Латвии приобретает гражданство страны, с которой законодательство Латвии допускает двойное гражданство, либо гражданство такой страны ему гарантировано, он имеет право отказаться от гражданства Латвии.

Если же новое гражданство относится к стране, с которой двойное гражданство не допускается, заявление об отказе от латвийского гражданства необходимо подать в течение 30 дней после его получения.

Исключения предусмотрены для лиц, которым Кабинет министров разрешил сохранить латвийское гражданство в интересах государства, а также для тех, кто автоматически приобрёл другое гражданство вследствие брака или усыновления.

В настоящее время Латвия допускает двойное гражданство с государствами Европейского союза, странами Европейской ассоциации свободной торговли, странами-членами НАТО, а также с Австралией, Бразилией и Новой Зеландией.

Особый порядок для детей

Для несовершеннолетних действуют более гибкие правила. Ребёнок может иметь двойное гражданство даже со страной, которая не входит в перечень государств, с которыми Латвия признаёт двойное гражданство.

После достижения 18-летнего возраста такой гражданин должен до 25 лет определиться, какое гражданство сохранить. Если он выбирает латвийское гражданство, необходимо предоставить документ, подтверждающий отказ от второго гражданства. Если же сохраняется иностранное гражданство, следует подать заявление об отказе от гражданства Латвии.

Сколько времени занимает процедура

Порядок утраты и восстановления гражданства регулируется правилами Кабинета министров №975. После подачи полного комплекта документов решение обычно принимается в течение одного месяца.

Перед подачей заявления важно убедиться в отсутствии задолженностей перед государством. Невыполненные налоговые или другие финансовые обязательства могут стать причиной отказа в прекращении гражданства.

Дополнительную информацию можно получить в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP): э-почта: [email protected],телефон: +371 67209400.