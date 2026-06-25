Андрис Кулбергс оказался в весьма необычной ситуации. С одной стороны, выборы уже совсем скоро и вовсю идет официальная предвыборная кампания, а значит премьер должен активно работать и пытаться показать какой-то реально ощутимый результат.

С другой стороны – времени этому правительству отведено так мало, что даже при всем желании большую проблему решить нельзя. При этом, к несчастью для главы правительства, есть и темы, которые он не может отложить и даже не может тянуть резину, затягивая принятие непопулярных решений.

Итак, попытаемся обозначить проблемы, которые Кулбергс и Ко не смогут решить, и которые перейдут по наследству следующему правительству.

Проблема первая – медицинская

В системе здравоохранения продолжаются острый дефицит средств и хаос в организации стационарной и амбулаторной медицинской помощи. Наиболее наглядное проявление бардака в здравоохранении – участившиеся очереди из машин «неотложки» в приемное отделение больницы им. Страдыня.

В один из июньских понедельников бригады скорой помощи были вынуждены ждать с пациентом в машине своей очереди порядка 2 часов. И это, что называется, в мирное время, без всякого кризиса и чрезвычайной ситуации. А если, не дай Бог, случится какое-то ЧП с огромным количеством пострадавших?! Тогда неизбежен полный коллапс.

Очевидно, что и от нынешнего правительства ждут каких-то действий. Но... не дождутся. Конечно, формально глава минздрава Абу Мери отреагировал на случившееся и поручил руководству больницы исправить ситуацию. Но, как говорится, чудес не бывает. Ведь здесь, словно в советском анекдоте, нужно менять всю систему.

Во-первых, чтобы резко увеличить пропускную способность главной клиники страны нужны и дополнительные человеческие ресурсы (читай – медики), и введение в строй нового корпуса больницы – а стройка в свете всех скандалов со строителями и сметой, – явно затягивается.

Во-вторых, в идеале, нужно создать в Риге еще одну клинику круглосуточной неотложной помощи. Фактически речь идет о возрождении в прежнем статусе Рижской 1-ой больницы, которая нынче де-факто является дневным стационаром, закрывающимся по ночам и по выходным.

Чтобы вновь сделать 1-ю больницу стационаром неотложной помощи, необходимо полностью перестроить работу больницы – для этого опять-таки необходим дополнительный персонал и десятки миллионов евро ежемесячно! Понятно, что в условиях нынешнего бюджета здравоохранения это невозможно.

В-третьих, чтобы в стационары не доставляли или меньше доставляли хронических больных, должна быть перестроена система амбулаторной помощи. Это и возрождение службы дежурных врачей и медсестер по выходным и праздничным дням с выездом к пациенту на дом, и работа тех же дневных стационаров и процедурных по выходным и праздничным дням... Но на это тоже нужны медицинские ресурсы и финансирование.

В общем, правительство Кулбергса эту проблему решить не в состоянии. Понятно, что новые-старые правящие политики погорячились, пообещав увеличить расходы правительства на здравоохранение до 12,5%. Очевидно, что едва ли Сейм, вернувшись с каникул в сентябре, за несколько недель до выборов, начнет перекраивать бюджет-2026 и выделять дополнительные десятки миллионов евро на укрепление здравоохранения.

Проблема вторая – Rail Baltica

Все попытки Кулбергса, в том числе и в ходе прямых переговоров с руководством Еврокомиссии, выбить дополнительное финансирование проекта века, обречены на провал.

Брюссель не будет увеличивать специально для Латвии расходы на Rail Baltica, особенно учитывая, что, по признанию руководства компании RB Rail, договор о строительстве основной трассы Rail Baltica по территории Латвии в финансовом отношении очень дорогой.

Ясно, что ничего в этом вопросе правительство Кулбергса не успеет найти недостающие сотни миллионов евро – Рига потянуть такую финансовую нагрузку не может, а Брюссель – не хочет.

Проблема третья – богаты и бедные

Следующая «вечная» проблема – изменение системы фонда выравнивания. Последний раз закон о фонде выравнивания менялся... в 2015-м году, то есть более 10 лет назад. Суть системы в том, что наиболее успешные (читай – богатые) самоуправления делятся частью своего бюджета с менее богатыми самоуправлениями, которые по разным, в том числе и объективным причинам, не располагают достаточными средствами в своих муниципальных бюджетах.

Основные причины – отток населения (меньше жителей задекларировано – меньше поступлений в самоуправления от подоходного налога с населения), большое расстояние от мегаполиса, дефицит рабочей силы и стало быть трудности с привлечением инвесторов...

Так или иначе, но сегодня 9 субъектов (главным образом, Рига, Юрмала и самоуправления Рижского региона) выделяют дотации остальным 34 самоуправлениям, которым трудно свести концы с концами.

Система не очень справедливая и эффективная. Дотационные самоуправления в результате не особо мотивированы привлекать инвесторов и жителей – итак денег дадут. С другой стороны, и самоуправления-доноры стремятся к тому, чтобы у них больше жителей декларировались, работая пылесосом, вытягивающим рабочую силу со всех концов республики.

В итоге самыми богатыми стали самоуправления вокруг Риги – люди работают в столице, но 78% от их подоходного налога следует в то самоуправление, в котором они живут. Ригу в результате обирают дважды – и за счет проживающих за границами города, но работающих в столице, и за счет дотаций – только в этом году Рига в фонд выравнивания перечислила свыше 137 миллионов евро!

Понятно, что как-то систему нужно видоизменить. К примеру, установить, что половина подоходного налога латвийца идет самоуправлению по месту работы, а другая – по месту жительства. Тогда и «спальные» самоуправления проснутся и начнут думать, как им привлекать предпринимателей и создавать рабочие места.

Однако едва ли столь масштабную реформу удастся реализовать до выборов.

Проблема четвертая – airBaltic

Есть вопрос, о котором Кулбергс, да и любой другой политик на его месте, предпочел бы до выборов... забыть. Да, угадали – это вопрос airBaltic.

Кулбергс был бы счастлив не принимать никаких решений по авиакомпании, но... не удастся! Без дополнительных денежных вливаний авиакомпания до выборов, то есть до октября, скорее всего, не протянет. Председатель совета airBaltic на днях напомнил, что прогноз о необходимости вложить в airBaltic порядка 150 миллионов, высказанный еще в начале года, остается в силе.

Премьеру предстоит придумать, под каким соусом выделить эти деньги – или через кредит, или через продажу 25% акций через реструктуризацию... В любом случае, это вряд ли понравится избирателям Кулбергса и его партии, которым предсказуемо не понравится, когда их, налогоплательщиков, деньги выбрасывают на воздух.

…Скоро мы увидим, как будет падать рейтинг правительству Кулбергса, которое все перечисленные проблемы понимает, но решить их не может.