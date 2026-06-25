Могут ли мобильные телефоны вызывать рак мозга? Этот вопрос вызывает споры уже не одно десятилетие. Новое международное исследование, проведенное учеными из Южной Кореи и Японии, не обнаружило доказательств того, что радиочастотное излучение смартфонов повышает риск развития опухолей.

Многие до сих пор опасаются держать смартфон возле головы, носить его в кармане или оставлять на прикроватной тумбочке во время сна. Однако современные научные данные все чаще свидетельствуют о том, что такие страхи могут быть преувеличены.

Как проходило исследование

Чтобы получить максимально достоверные результаты, ученые из Южной Кореи и Японии провели совместный эксперимент по единому протоколу.

В обеих странах использовались одинаковые лабораторные условия: идентичные породы крыс, одинаковый корм и специальные камеры для облучения.

В исследовании участвовали 210 самцов крыс, которых разделили на три группы по 70 животных. Воздействие радиочастотного излучения продолжалось 104 недели — фактически на протяжении всей жизни животных, начиная еще с внутриутробного периода.

Для эксперимента использовали сигнал частотой 900 МГц с уровнем удельного коэффициента поглощения (SAR) 4 Вт/кг — это максимально допустимый уровень по международным стандартам безопасности.

Что показали результаты

После завершения эксперимента ученые тщательно изучили состояние здоровья животных.

Выяснилось, что:

количество опухолей во всех группах оставалось в пределах естественной нормы;

воздействие радиочастотного излучения не повлияло на состояние головного мозга;

не было выявлено негативного воздействия на сердце;

не обнаружено изменений в надпочечниках.

Более того, в одной из групп, участвовавших в японской части исследования, крысы прожили даже немного дольше. Однако ученые считают это случайным совпадением, не связанным с воздействием излучения.

Мнение экспертов

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова отмечает, что результаты исследования заслуживают доверия благодаря строгому контролю качества.

«Полученные данные прошли перекрестную проверку исследователями из двух стран, а также независимый международный аудит», — поясняет специалист.

По ее словам, по аналогичной методике сейчас изучается влияние современных сетей связи четвертого и пятого поколения — 4G и 5G.

Что говорят другие исследования

Полученные результаты согласуются и с более ранними научными данными.

По заказу Всемирной организации здравоохранения ранее был проведен масштабный систематический обзор, в который вошли результаты 63 исследований, опубликованных в период с 1994 по 2022 год.

Анализ показал, что связь между использованием мобильных телефонов и развитием рака мозга не была выявлена даже у людей, которые активно пользуются смартфонами на протяжении многих лет.

«Количество смартфонов в мире выросло в геометрической прогрессии, а уровень заболеваемости раком мозга остается примерно таким же, каким был еще во времена кнопочных телефонов», — отмечает Зухра Павлова.

Современные исследования не подтверждают связь между использованием мобильных телефонов и развитием рака мозга. Эксперимент, проведенный учеными из Южной Кореи и Японии, а также данные десятков других научных работ показывают, что радиочастотное излучение смартфонов в пределах действующих норм безопасности не увеличивает риск возникновения опухолей. Тем не менее специалисты рекомендуют придерживаться разумного подхода к использованию гаджетов и ориентироваться на научные данные, а не на распространенные мифы.