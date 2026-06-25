Астероид, открытый семь лет назад в Астрофизической обсерватории Балдоне Латвийского университета (ЛУ), назван в честь латвийского кинорежиссёра и сценариста Яниса Стрейча, сообщили в вузе.

Небесное тело было открыто 9 октября 2018 года в ходе наблюдений ведущего исследователя Института астрономии ЛУ Илгмарса Эглитиса.

Присвоение названий астероидам проходит в несколько этапов. Сначала ему было дано временное обозначение «2018 RG17». После нескольких лет наблюдений и точного определения орбиты объекту присваивается постоянный номер, и только затем может быть утверждено официальное название.

Астероид находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Его диаметр составляет примерно один километр, а один оборот вокруг Солнца он совершает за 5,36 года. На момент открытия этот космический объект находился на высоте 26 градусов в небе в созвездии Овна.

Ранее сообщалось, что Стрейч скончался 5 марта в возрасте 89 лет. В начале мая он был похоронен на кладбище Петравских в Риебиньской волости.

Стрейч родился 26 сентября 1936 года в «Анспоки» Прейльской волости и с 1964 года начал карьеру в кино и театральной режиссуре, став легендой латвийского кино.

Во всесоюзной системе кинопроизводства было только два режиссёра из Латвии с высшей профессиональной категорией — Янис Стрейч и Алоиз Бренч.

Самые известные фильмы режиссёра — «Лимузин цвета белой ночи» и «Театр», в котором сыграла одну из своих лучших ролей Вия Артмане.