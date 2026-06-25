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Тайна внешности Майкла Джексона: какую болезнь певец скрывал под гримом 0 403

Lifenews
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тайна внешности Майкла Джексона: какую болезнь певец скрывал под гримом

Майкл Джексон долгие годы боролся с витилиго — заболеванием, которое вызывает изменение пигментации кожи. Болезнь стала одной из причин слухов вокруг его внешности и образа жизни.

Майкл Джексон на протяжении многих лет скрывал изменения кожи под плотным гримом и сценическим макияжем, что стало причиной многочисленных слухов о его внешности. Позднее стало известно, что певец страдал витилиго.

Сегодня врачи называют витилиго хроническим кожным заболеванием, связанным с нарушением пигментации. По оценкам специалистов, с ним сталкиваются от 0,8 до 2,8% населения мира. Болезнь может проявиться в любом возрасте, однако чаще первые признаки появляются у людей до 25 лет.

Почему возникает витилиго

Точные причины заболевания до конца не установлены. Наиболее распространённая версия — аутоиммунный сбой, при котором иммунная система разрушает клетки, отвечающие за выработку меланина.

Среди возможных факторов риска называют наследственность, стресс, нарушения работы нервной и эндокринной систем, а также воздействие некоторых химических веществ.

Как проявляется заболевание

Основной симптом витилиго — появление светлых или белых пятен на коже, чаще всего на лице, руках, ногах и других открытых участках тела.

Заболевание не вызывает боли и не является заразным, однако может оказывать серьёзное влияние на психологическое состояние человека, вызывая тревожность и снижение самооценки.

Лечение

На сегодняшний день метода полного излечения витилиго не существует. Терапия направлена на замедление прогрессирования заболевания и улучшение внешнего вида кожи.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, использовать средства защиты кожи, а также следить за общим состоянием здоровья и уровнем стресса.

Почему витилиго связывают с Майклом Джексоном

Всемирный день витилиго был учреждён в 2011 году — во вторую годовщину смерти Майкла Джексона.

Артист действительно страдал этим заболеванием. По мере прогрессирования болезни он использовал грим и косметические средства, а также прибегал к процедурам выравнивания тона кожи. Это стало причиной множества слухов и спекуляций вокруг его внешности.

Позднее диагноз витилиго был официально подтверждён, а информация о заболевании получила документальные подтверждения после смерти певца.

История Майкла Джексона привлекла внимание к витилиго во всём мире и помогла повысить осведомлённость о заболевании, его симптомах и психологических последствиях. По некоторым данным, витилиго также диагностировано у его старшего сына.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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