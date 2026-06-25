Мадонна рассказала, что разработка байопика о ней была отменена после того, как у нее возник конфликт со студией Universal из-за бюджета фильма. «Мне нужен был большой бюджет — у меня была невероятная жизнь», — сказала она

Разработка байопика о Мадонне была отменена после того, как у певицы возник конфликт со студией Universal из-за бюджета фильма. Об этом артистка рассказала в интервью журналу Interview.

О том, что кинокомпания Universal работает над биографическим фильмом о Мадонне, стало известно в 2020 году. Анонсируя ленту, певица заявляла, что картина расскажет о ее «невероятном путешествии как художницы, музыканта, танцовщицы и человека, пытающегося пробиться в этом мире». В 2022 году сообщалось, что Джулия Гарнер стала главной претенденткой на роль Мадонны в ленте. В 2023 году стало известно, что работа над фильмом была приостановлена.

«Я работала над сценарием два года и провела два года в Universal Studios с линейными продюсерами, занимаясь бюджетом и кастингом. У нас с Universal произошел конфликт из-за бюджета, потому что мне нужен был большой бюджет — у меня была невероятная жизнь», — сказала певица. По ее словам, она предлагала студии перенести производство картины в Сербию, чтобы снизить затраты на съемки, однако кинокомпания не согласилась на это.

«Я нашла способ снять его за меньшие деньги в Сербии, но, думаю, им эта идея не понравилась — не знаю. Может, они просто в меня не поверили. Одна из их первых реакций была: «Мы не верим, что вы останетесь в Сербии больше четырех дней». Она добавила: «Я спросила: «Вы читали сценарий?» Вся моя жизнь была посвящена выживанию. Я еду туда не на отдых», — рассказала Мадонна. Мадонна добавила в разговоре с Interview, что позже с ней связался стриминг Netflix связался с ней по поводу создания сериала, основанного на истории ее жизни и карьеры, однако ситуация осложнилась тем, что певица не могла использовать сценарий проекта Universal, если не выкупит его «за баснословную цену»

В мае 2025 года издание издание The Hollywood Reporter сообщало, что продюсер шоу «Идеальная пара» и «Весь невидимый нам свет» Шон Леви работают над мини-сериалом для Netflix. Позже, летом 2025 года Джулия Гарнер заявляла в интервью подкасту Smartless, что биографический фильм о Мадонне все еще разрабатывается и она сыграет главную роль в ленте. Говоря о долгой разработке, она отмечала, что все хорошее «требует много времени».