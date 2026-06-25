Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мадонна хотела, чтобы съемки фильма о ней прошли в Сербии, но это не устроило продюсеров 0 104

Lifenews
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: На такую уникальную жизнь нельзя жалеть денюжек и пленки.

Пока что сенсационный кинопроект заморожен.

Мадонна рассказала, что разработка байопика о ней была отменена после того, как у нее возник конфликт со студией Universal из-за бюджета фильма. «Мне нужен был большой бюджет — у меня была невероятная жизнь», — сказала она

Разработка байопика о Мадонне была отменена после того, как у певицы возник конфликт со студией Universal из-за бюджета фильма. Об этом артистка рассказала в интервью журналу Interview.

О том, что кинокомпания Universal работает над биографическим фильмом о Мадонне, стало известно в 2020 году. Анонсируя ленту, певица заявляла, что картина расскажет о ее «невероятном путешествии как художницы, музыканта, танцовщицы и человека, пытающегося пробиться в этом мире». В 2022 году сообщалось, что Джулия Гарнер стала главной претенденткой на роль Мадонны в ленте. В 2023 году стало известно, что работа над фильмом была приостановлена.

«Я работала над сценарием два года и провела два года в Universal Studios с линейными продюсерами, занимаясь бюджетом и кастингом. У нас с Universal произошел конфликт из-за бюджета, потому что мне нужен был большой бюджет — у меня была невероятная жизнь», — сказала певица. По ее словам, она предлагала студии перенести производство картины в Сербию, чтобы снизить затраты на съемки, однако кинокомпания не согласилась на это.

«Я нашла способ снять его за меньшие деньги в Сербии, но, думаю, им эта идея не понравилась — не знаю. Может, они просто в меня не поверили. Одна из их первых реакций была: «Мы не верим, что вы останетесь в Сербии больше четырех дней». Она добавила: «Я спросила: «Вы читали сценарий?» Вся моя жизнь была посвящена выживанию. Я еду туда не на отдых», — рассказала Мадонна. Мадонна добавила в разговоре с Interview, что позже с ней связался стриминг Netflix связался с ней по поводу создания сериала, основанного на истории ее жизни и карьеры, однако ситуация осложнилась тем, что певица не могла использовать сценарий проекта Universal, если не выкупит его «за баснословную цену»

В мае 2025 года издание издание The Hollywood Reporter сообщало, что продюсер шоу «Идеальная пара» и «Весь невидимый нам свет» Шон Леви работают над мини-сериалом для Netflix. Позже, летом 2025 года Джулия Гарнер заявляла в интервью подкасту Smartless, что биографический фильм о Мадонне все еще разрабатывается и она сыграет главную роль в ленте. Говоря о долгой разработке, она отмечала, что все хорошее «требует много времени».

×
Читайте нас также:
#Сербия #сериал #Мадонна
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: "Это определенная мания", - признает Евгений. Иконка видео
Изображение к статье: Место кораблекрушения Хестё-Бусё, Расеборг. Иконка видео
Изображение к статье: Орландо Блум в пути. Иконка видео
Изображение к статье: Корейцы отважно сражаются с нечистью. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полиция Франции
ЧП и криминал
Изображение к статье: девушка в венке
Наша Латвия
Изображение к статье: «Снова творишь историю». Жена Месси отреагировала на исторический рекорд мужа
Люблю!
Изображение к статье: Карта Румынии и Молдовы.
В мире
1
Изображение к статье: Ринкевич в камуфляжной форме
Наша Латвия
Изображение к статье: Жара во Франции.
В мире
Изображение к статье: Полиция Франции
ЧП и криминал
Изображение к статье: девушка в венке
Наша Латвия
Изображение к статье: «Снова творишь историю». Жена Месси отреагировала на исторический рекорд мужа
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео