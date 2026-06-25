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После Латвии — Бостон: Чулпан Хаматова играет в новом спектакле 0 252

Lifenews
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: После Латвии — Бостон: Чулпан Хаматова играет в новом спектакле
ФОТО: LETA

Чулпан Хаматова и Андрей Бурковский выступают в Бостоне: подробности

Актриса Чулпан Хаматова принимает участие в театральном проекте в США после работы в Латвии. В Бостоне она вместе с Андреем Бурковским играет в спектакле «Делириум», поставленном режиссёром Игорем Голяком по мотивам пьесы Эжен Ионеско «Бред вдвоём». Показы проходят на сцене Calderwood Pavilion.

Постановка сочетает элементы абсурдистской комедии и драмы. В центре сюжета — диалог супружеской пары, чья жизнь осложняется внутренними конфликтами на фоне внешнего кризиса. По отзывам зрителей, актёры привнесли в спектакль личный опыт, связанный с переездом и работой за пределами России.

Над проектом работала команда русскоязычных театральных специалистов, включая композитора Анна Друбич и режиссёра Игоря Голяка. Это не первая совместная работа Хаматовой и Бурковского с режиссёром: ранее они участвовали в постановках «Наш класс» и «Диббук», которые также были показаны в США.

После переезда из России в 2022 году Хаматова работала в Новом Рижском театре, где была задействована в нескольких спектаклях. Однако впоследствии сотрудничество с театром было прекращено. Причины этого решения публично подробно не раскрывались.

Также известно, что актриса принимала участие в международных театральных проектах, в том числе в постановке режиссёра Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших», посвящённой опыту артистов, работающих за рубежом.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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