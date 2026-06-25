После землетрясений магнитудой до 7,5 в Венесуэле разрушены здания, сотни людей пострадали, а число погибших, по предварительным оценкам, может значительно увеличиться. В страну направляется международная помощь.

В Венесуэле началась масштабная спасательная операция после сильных землетрясений, произошедших минувшей ночью. Десятки зданий обрушились, на кадрах видно, как спасатели ищут людей под завалами, передает NOS.

Официальное число погибших сейчас составляет 164 человека, однако ожидается, что оно будет расти. Более 970 человек получили ранения. В соцсети X и на неофициальном сайте люди сообщают о пропавших без вести. По данным сайта, число людей, с которыми пока не удалось установить контакт, превысило 10 000.

Геологическая служба США (USGS) на основе математических моделей оценивает, что число погибших может составить от 10 000 до 100 000 человек. При расчётах учитываются сила землетрясения, особенности грунта, а также плотность населения и застройки в пострадавшем регионе.

По данным агентства Associated Press, землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 стали одними из самых сильных в стране за последние сто лет.

Спасатели Красного Креста уже работают на месте, оказывая помощь в эвакуации и поисковых операциях. Представитель организации сообщил, что ситуация остаётся неясной. Команды пытаются понять, «какая помощь, в каком масштабе и где именно необходима».

«Следующие 48 часов будут критическими для пострадавших от землетрясений», — заявила Джоанеке Спур, руководитель гуманитарных программ CARE Nederland, организации, сотрудничающей с местными партнёрами в Венесуэле.

«В эти первые часы речь идёт о спасении жизней. Люди, возможно, всё ещё находятся под завалами, раненым срочно нужна медицинская помощь, а тысячи семей могут внезапно остаться без крова, еды или чистой воды».

Правительство Венесуэлы также приняло международную помощь и ожидает прибытия иностранных спасательных команд для поддержки поисковых работ.

Так, в частности, госсекретарь США Марко Рубио сообщил в X, что «немедленно» направляются поисковые группы, медицинская и гуманитарная помощь в Венесуэлу. Также Сальвадор отправляет 300 спасателей, медиков и гуманитарные грузы, написал президент Найиб Букеле в X.