Констатировав, что в войне России против Украины с обеих сторон гибнет много людей, президент США выразил мнение, что дела у Зеленского "идут довольно неплохо".

Президент США Дональд Трамп с похвалой отозвался о действиях президента Украины Владимира Зеленского в войне России против Украины. "По крайней мере, он держится, - сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме в среду, 24 июня, на пресс-конференции с участием генсека НАТО Марка Рютте. - С обеих сторон гибнет много людей, но я думаю, что у него все идет довольно неплохо".

Так Трамп ответил на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, считает ли президент США, что "Зеленский сейчас побеждает".

В прошлом Трамп неоднократно критиковал Зеленского, обвиняя его, в том числе, в блокировании усилий по мирному разрешению конфликта, напоминает агентство AFP.

Трамп раскритиковал Германию и страны Европы

В ходе той же пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что разочарован Германией и другими странами Европы из-за их курса по отношению к войне США и Израиля против Ирана.

По словам президента США, Вашингтон просил правительство ФРГ "подарить ему хотя бы небольшой поцелуй", однако получил отказ. При этом глава Белого дома не назвал имени канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz). Между тем США вкладывают "сотни миллионов долларов" в размещение своего военного контингента в Германии и других европейских странах, посетовал Трамп.

Трамп: России следует заключить мир

Ранее США вместе с другими членами "большой семерки" объявили об усилении санкций в отношении Москвы. На полях саммита G7, прошедшего 15-17 июня во Франции, Дональд Трамп встретился с лидерами других стран - членов организации, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этой встречи, которая, по словам Трампа, прошла "очень хорошо", президент США выразил мнение, что России следует заключить мир с Украиной, и добавил, что сделает для этого "все, что в его силах". "Оптимистичный настрой в связи с войной в Украине, которая продолжается уже пятый год, резко контрастирует с прошлогодней встречей Зеленского с Трампом в Овальном кабинете, когда ему (Зеленскому. - Ред.) сказали, что у него нет рычагов влияния в потенциальных мирных переговорах с Россией", - констатировало тогда агентство Reuters.

24 июня в ежедневном обращении к согражданам президент Украины заявил, что, если Киев получит помощь, о которой шла речь в рамках G7, он сможет "оперативно обеспечить условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир". Что именно он подразумевает, Зеленский не уточнил.