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Мощные землетрясения в Венесуэле: обрушения зданий, погибшие и сотни пострадавших 0 182

В мире
Дата публикации: 25.06.2026
Euronews

Венесуэлу вечером в среду потрясли два сильных землетрясения, которые привели к обрушениям зданий, перебоям с электричеством и панике среди населения. По предварительным данным, погибли не менее 32 человек, около 700 получили ранения, число пострадавших может возрасти.

Вечером в среду Венесуэлу одно за другим потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые привели к масштабным разрушениям и заставили напуганных жителей выбежать на улицы.

В кратком обращении к нации поздно вечером в среду исполняющая обязанности президента Делси Родригес заявила, что землетрясения нанесли ущерб в нескольких штатах, но не привела данных о числе поврежденных домов и зданий, а также о пострадавших и погибших.

Уже ночью Родригес заявила, что погибло не менее 32 человек, около 700 были ранены. Это первая оценка количества пострадавших в результате удара стихии, однако число и погибших, и пострадавших может в итоге оказаться гораздо выше.

По ее словам, подземные толчки серьезно повредили главный аэропорт страны, Международный аэропорт имени Симона Боливара, из-за чего его пришлось закрыть. Она добавила, что занятия в школах на несколько дней отменяются, чтобы сосредоточиться на ликвидации последствий кризиса.

"Мы призываем наше население сохранять спокойствие, - сказала Родригес. - Мы призываем к единству".

Президент США Дональд Трамп написал в своей публикации в Truth Social, что США "готовы, желают и способны оказать помощь", добавив, что он "распорядился всем ведомствам правительства подготовиться к быстрому реагированию".

В прибрежном штате Фалькон губернатор Виктор Кларк сообщил, что 32 человека были госпитализированы, а более чем через четыре часа после землетрясения под завалами обрушившихся зданий все еще оставались 15 человек.

Геологическая служба США первоначально оценивала магнитуду первого землетрясения в 7,1, позднее повысив ее до 7,2.

Его эпицентр находился к западу от населенного пункта Морон на карибском побережье страны, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километров.

Вскоре агентство сообщило о еще более мощном толчке магнитудой 7,5, произошедшем всего через минуту после первого. Очаг второго землетрясения залегал на глубине 10 километров, а его эпицентр находился в 16 километрах юго-западнее Морона.

Эти землетрясения стали одними из самых мощных, зарегистрированных в этой южноамериканской стране более чем за столетие, и произошли вскоре после 18:00 по местному времени. В столице Каракасе люди покидали раскачивающиеся здания; многие были в шоке, видя целые обрушившиеся стены и квартиры, мебель в которых стала видна с улицы.

В двух районах столицы, где обычно многолюдно в ресторанах и других заведениях, поднимались столбы пыли.

Люди еще несколько часов оставались на улицах, даже после захода солнца. Некоторые сидели на земле, прижимая к себе домашних животных. Обрушившиеся здания, поваленные опоры линий электропередачи и завалы перекрывали улицы. В отдельных районах столицы была нарушена подача электроэнергии и мобильная связь.

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#катастрофа #землетрясение #Венесуэла #гуманитарная помощь #стихийное бедствие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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