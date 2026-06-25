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Кефирный патриотизм. Доля местных продуктов в магазинах удручает, зато дешевле 0 152

Наша Латвия
Дата публикации: 25.06.2026
LSM.LV
Изображение к статье: витрина с молочной продукцией

Треть молока, произведенного в Латвии, около половины курицы, менее половины местной муки и лук - чуть более 50% - такова доля местных продуктов в некоторых крупнейших сетях магазинов.

Производители бьют тревогу, но розничные торговцы возражают - местные производители не могут производить больше, и ситуация зависит от сезонности.

В магазинах "Rimi" свежие продукты латвийского происхождения составляют 70% предложения, но в некоторых категориях картина иная. Например, в категориях сыра, масла, маргарина и творога сейчас чуть более половины составляют местные продукты, а в категории молока - только треть.

"Латвийские производители кефира очень сильны, у нас там охват около 95%, высокий уровень также наблюдается в производстве творога, сливок - от 75 до 95%, но в молочном производстве, учитывая нашу сильно фрагментированную структуру по сравнению с Эстонией и Литвой, производители не кооперируются, поэтому мы видим, что из-за цены они могут обеспечить только 31%, потому что наши балтийские коллеги, предлагающие лучшие цены, обычно выигрывают", - сказала представитель "Rimi Latvia" Инесе Петерсоне.

По ее словам, решением стало бы сотрудничество между предприятиями: "Мы видим, что нужно кооперироваться. Я слышала это и от представителей молочных фермеров, что они это понимают. Вопрос только в том, как это сделать".

Председатель правления Центрального союза молочных фермеров Янис Шолкс не согласен с аргументами торговой сети. Он говорит, что дело в отношении: "Вся эта риторика о необходимости сотрудничества или других мерах несколько популистская, потому что по сути все зависит от отношения розничного торговца к местному производителю".

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#цены #Латвия #конкуренция #розничная торговля
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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