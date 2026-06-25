«Можно ли пить безалкогольное пиво, если была язва желудка?» — спрашивает одна из зрительниц в программе TV24 «На линии».

«Почему нет? Можно. Только, видите ли, у пива есть одна другая большая беда — оно содержит довольно много калорий, и если дама полновата, вряд ли ей стоит употреблять напитки, богатые калориями», — отвечает Анатолий Даниланс, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук.

Он поясняет, что безалкогольное пиво стимулирует аппетит.

«Если ты слабый и худой и нужно поправиться, тогда можно взять пивка, но в Латвии очень много людей полноватых и думают, что с пивом не получат так много калорий. “Профессор, я лечусь пивком”, — цитирует он одного пациента.

«Живот отвис, ну что это за лечение? Да, алкоголя в безалкогольном пиве нет, но калории есть!» — предупреждает гастроэнтеролог.