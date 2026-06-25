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Националисты в шоке: из госбюджета Латвии оплачиваются комиксы на русском языке 4 643

Политика
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Русский язык

После прихода латышских националистов в Министерство культуры там провели ревизию трат и ужаснулись – огромные деньги тратились на русский язык.

«Абсурдные проекты, способствующие использованию русского языка» будут запрещены, сообщили агентству LETA в Министерстве культуры ЛР.

Речь идет, например, о проекте общества «Sadarbības platforma» («Платформа сотрудничества»). Проект называется «Культурные мосты: от чужого к своему», на реализацию которого предусмотрено 84 600 евро. В проекте планируется обращаться к гражданам третьих стран на русском языке.

В свою очередь, в проекте «Appendix — поворот в соседние слои», поддержанном на 99 999 евро и реализуемом Латвийским центром современного искусства, планируется выпуск комиксов также на русском языке.

И это еще не все. Проект общества «Fon Stricka villa» «Вечера мировых танцев» получил поддержку в размере 69 549 евро, и в его рамках предусмотрена коммуникация на языке-посреднике. Есть подозрения, что на русском.

Упоминает и проект «Социальный цирк» Рижского цирка, направленный на интеграцию детей граждан третьих стран. Проект получил 99 023 евро, и в его рамках предусмотрено общение на русском языке.

Среди выделенных проектов также фестиваль культурного разнообразия организации «Gribu palīdzēt bēgļiem» («Хочу помогать беженцам»). Он получил 99 954 евро, и в ходе проекта планируется использовать наиболее распространённые среди граждан третьих стран иностранные языки.

Добавим, что на эти проекты их госбюджета в общей сложности планировалось потратить около 450 тыс евро. Это 0,002 процента от государственных расходов Латвии в 2025 году.

Все упомянутые проекты планируется пересмотреть до 30 июля.

Как сообщал bb.lv, сегодня министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) издал распоряжение, цель которого - "исключить русский язык из публичного пространства".

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#русский язык #госбюджет #Латвия #культура #интеграция #национализм #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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