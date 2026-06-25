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Почему сразу после Лиго и встречи с лисой Эдгар Ринкевич поехал к земессаргам? 0 87

Политика
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в четверг Ринкевич посетил штаб 1-й Рижской бригады Земессардзе и 13-й пехотный батальон бригады на военной базе Национальных вооруженных сил "Линезерс".

В ходе визита командир бригады подполковник Эрик Кейстерс ознакомил президента с зоной ответственности подразделения, его структурой и задачами по обеспечению государственной обороны.

Ринкевич также осмотрел оснащение и оценил уровень боевой готовности медицинской и инженерной рот, а также роты защиты от оружия массового поражения. Кроме того, президент был ознакомлен с опытом взаимодействия этих подразделений с гражданскими учреждениями.

В завершение визита глава государства посетил 13-й пехотный батальон Земессардзе, который является одним из крупнейших подразделений организации.

1-я Рижская бригада Земессардзе играет важную роль в обеспечении обороны столицы Латвии и расположенных в ее окрестностях стратегически важных государственных объектов, - заявил по итогам поездки президент Латвии.

О встрече Эдгара Ринкевича с лисой читайте здесь

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#безопасность #визит #оборона #президент Латвии #военная база #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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