Как известно, недавно глава МВД Янис Домбрава посетил центр размещения мигрантов в Муцениеках и остался крайне недовольным увиденным. И вот только что - после вчтречи с руководителем Управления гражданства и иммиграции, - Домбрава сообщил в социальных сетях: "Я проинформировал руководителя УДГМ о многочисленных выявленных нарушениях в работе центра размещения убежища и указал, что ответственное должностное лицо не может продолжать выполнять обязанности руководителя отдела размещения ищущих убежища лиц.

Безопасность граждан Латвии на первом месте, поэтому не будет допущено, чтобы в руководстве органов внутренних дел находились лица, которые допускают, что иммигранты могут совершать неоднократные грубые нарушения правил."