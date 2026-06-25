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Домбрава предложил зачистить чиновника 0 22

Политика
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава МВД Янис Домбрава

Глава МВД Янис Домбрава

Министр внутренних дел дал "кадровое" указание начальнику Управления гражданства и миграции.

Как известно, недавно глава МВД Янис Домбрава посетил центр размещения мигрантов в Муцениеках и остался крайне недовольным увиденным. И вот только что - после вчтречи с руководителем Управления гражданства и иммиграции, - Домбрава сообщил в социальных сетях: "Я проинформировал руководителя УДГМ о многочисленных выявленных нарушениях в работе центра размещения убежища и указал, что ответственное должностное лицо не может продолжать выполнять обязанности руководителя отдела размещения ищущих убежища лиц.

Безопасность граждан Латвии на первом месте, поэтому не будет допущено, чтобы в руководстве органов внутренних дел находились лица, которые допускают, что иммигранты могут совершать неоднократные грубые нарушения правил."

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#Латвия #миграция #МВД #безопасность #иммигранты #политика
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Эдуард Эльдаров
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