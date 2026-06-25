Михаил Ефремов после развода с пятой женой остался без денег и квартиры.

Михаил Ефремов на старости вынужден ютиться в съемной квартире на Патриарших прудах. Актер после развода с пятой женой Софьей Кругликовой отказался переехать к молодой к любовнице Дарье Белоусовой.

Квартиру в Плотниковом переулке он оставил пятой жене Софье Кругликовой и трем общим детям. "Дом с писателями" был построен в 1907 году. В квартире общей площадью 148,5 кв м - шесть комнат, две ванные, балкон.

К Белоусовой, которая навещала его в колонии, он переезжать отказался, передают российские СМИ. Купить новое жилье пока не может из-за небольших заработков. В кино артист все еще не снимается, а в театре о больших гонорарах говорить не стоит.

Cейчас актеру помогает старший сын Никита. Он снял для отца квартиру на Патриарших прудах.

Почему Михаил Олегович вынужден ютиться в съемных апартаментах, не сообщается. Ведь у него есть квартира в центре Москвы, оставшаяся от отца. В ней жила четвертая жена Ксения Качалина. Полтора года назад она умерла.

Кроме того, у него было еще одно жилье в столице. Речь о пятикомнатном жилье площадью 123 кв м на улице Тверская. "Но кто его знает, как он им распорядился за годы, пока отсутствовал в Москве", - поведали в окружении знаменитости.