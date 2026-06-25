Отставка сэра Кира Стармера с поста лидера Лейбористской партии и его неизбежный скорый уход с поста премьер-министра Великобритании — ожидаемые события, вопрос был только в кандидатуре преемника. Как только он появился — бывший мэр Манчестера Энди Бернэм — партия потребовала от Стармера уйти. Низкая популярность премьера угрожала поражением на парламентских выборах 2029 года. Но очередной смены первого лица может быть недостаточно для завершения многолетнего кризиса британской политической системы.

Стармер стал пятым подряд британским премьер-министром, который не смог пробыть на своем посту даже одного полного срока. До него были четыре консервативных недолговременных премьера — Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак. Теперь и лейбористское правительство продемонстрировало свою неустойчивость, причем об отставке Стармера заговорили еще в прошлом году, но добило премьера поражение на местных выборах в нынешнем.

Впереди — кабинет только что избранного депутатом бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернэма, но и ему успех совершенно не гарантирован. В начале года Стармер заблокировал его выдвижение в парламент, но после неудачных для лейбористов местных выборов дальнейшая блокировка была уже невозможной. И Бернэм только что разгромил в округе Мейкерфилд в Большом Манчестере кандидата от партии Reform UK, что придало лейбористам оптимизма.

К победе Бернэма готовились. Bloomberg заранее успокоил рынки: его советниками являются бывший главный экономист Банка Англии Энди Холдейн, бывший главный экономист Goldman Sachs Джим О'Нил, а также Кэрис Робертс, бывший исполнительный директор аналитического центра IPPR, которая ранее работала на Кира Стармера в канцелярии премьер-министра.

То есть несмотря на то, что Бернэм левее Стармера в партии, антирыночной политики от его возможного премьерства ожидать не приходится.

Но одно дело — победа на выборах, а совсем другое — премьерство. У Джонсона был еще более масштабный успех, когда он привел консерваторов к победе на выборах 2019 года, когда на их сторону перешли синие воротнички с промышленного севера. А затем наступило сильное разочарование.

Усталость от политиков

Бернэм, празднуя победу, заявил, что у лейбористов есть «последний шанс на перемены» и «мы должны им воспользоваться». Впрочем, его рейтинг по стране перед выборами падал. По данным Ipsos, в июне 26% британцев положительно относятся к Бернэму (-6 п.п. с мая), 33% отрицательно (+9), что дает ему чистый рейтинг одобрения -7. Причиной падения может быть то, что изначально его оценивали как успешного мэра, а затем — как возможного лидера лейбористов, не слишком сильно отличающегося от Стармера.

Несмотря на это, Бернэм остается самым популярным из нынешних политиков-лейбористов. В прямом противостоянии по вопросу о том, кто станет лучшим премьер-министром, Бернэм по-прежнему опережает Стармера на 13 п.п. 25% считают, что Бернэм был бы лучшим премьер-министром, 12% — что Стармер. Однако 50% британцев считают, что разницы не будет или ни один из них не станет лучшим премьер-министром, что на 11 п.п. больше, чем в мае.

Однако особенность британской политики — непопулярность всех основных лидеров. После фактического распада двухпартийной системы, основанной на постоянном соперничестве лейбористов и консерваторов, и у старых, и у «новых» партийных лидеров высокие антирейтинги. К Стармеру 20% респондентов относятся положительно, 58% — отрицательно. 26% положительно относятся к главе крайне правой Reform UK Найджелу Фараджу, 56% отрицательно. Рейтинги лидера претендующей на электорат лейбористов Партии зеленых Зака Полански: 20% респондентов относятся положительно, 47% — отрицательно (причем у него сильная понижательная тенденция). 28% положительно оценивают лидера консерваторов Кеми Баденох, 40% отрицательно — и это лучший для нее баланс с момента избрания лидером консерваторов в 2024 году.

На этом фоне лучше показатели у лидера либерал-демократов Эда Дейви: 22% относятся к нему положительно, 32% — отрицательно. Но либерал-демократов не рассматривают как возможных победителей выборов — это партия рафинированных проевропейских интеллигентов, которая не получит поддержки в британской провинции, где и решается исход выборов.