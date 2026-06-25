Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в социальных сетях ироничное сообщение после празднования Лиго и Янова дня, чем вызвал активное обсуждение в соцсетях, пишет Nasha.lv.
“Всякая трава хороша на Янов день… у кого-то тяжелое Яново утро в Майори”, – написал глава государства.
Фраза отсылает к традиционной латышской праздничной песне и сопровождается шутливым замечанием о последствиях ночных гуляний.
Публикация президента появилась утром 24 июня и быстро привлекла внимание пользователей социальных сетей.
В комментариях под постом главы государства пользователи оставили десятки откликов — от поздравлений до шуток о последствиях праздничной ночи.
“С праздником Янова дня, господин президент!” — написал один из пользователей.
Другие комментаторы шутили, что “кто-то буквально еле добирается домой” и что “это наглядное объяснение выражения “идёт как после Лиго””.
Некоторые пользователи предположили, что утро после праздника действительно оказалось непростым, добавляя шутливые эмодзи с напитками и смехом.
Встречались и более ироничные комментарии о «поисках папоротника» — традиционного символа Янова дня.
“Вот это настоящий гуляка на Лиго — всю ночь папоротник искал!”, – написал один пользователь.
“Идёт к президенту на завтрак! А курочка будет?”
“Попробуй-ка ты добраться домой с тремя промилле…”
“Лис тащится домой без венка. Лииго, Лииго!”
“Потеряла свой лесной дом…”
“Этой стоило бы показать дорогу к доктору Айболиту”.
“Такая судьба: и самому, и детёнышам хочется есть; приходится работать без выходных, работать в стрессе, нельзя выгорать…”
“А у нас тут по другую сторону залива медведи ходят, а вы с какими-то лисичками возитесь…”
“Господин президент с чувством юмора”.
“Может, оголодала. Есть нечего — вокруг только песок и море”.
“Лису приходится нелегко. Хорошо, что у нас не так”.
“Всё ещё ищет цветок папоротника”.
“Ого, хорошо отпраздновал — идёт за очередной порцией шашлыка!”
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