Уникальные кадры были получены в Непале во время работы над документальным сериалом BBC «Остров тигров». Проект рассказывает о работе операторов дикой природы и специалистов по крупным кошкам, изучающих жизнь тигров в удаленном районе западного Непала. В центре внимания сериала — небольшой остров площадью около четырех квадратных километров в речной системе, где обитает одна из самых высоких в мире концентраций тигров.

Как сообщило издание BBC Wildlife Magazine, исследовательская группа провела два месяца, наблюдая за животными и распознавая отдельных особей по уникальному рисунку полос. Используя дроны, кинематографисты отслеживали перемещения тигров по острову и стали свидетелями неожиданного взаимодействия между двумя тигрицами и их потомством.

Обычно тигры считаются одиночными животными, и главным исключением из этого правила являются лишь отношения матери и ее детенышей. Однако на снятых с воздуха кадрах видно, как тигрица по имени Гома заботится о трех тигрятах, принадлежащих другой самке — Джугини. В тот момент, когда велась съемка, Джугини находилась в другом месте и добывала пищу.

«Считается, что тигры крайне территориальны, — объяснил ученый Дэн О’Нилл, участвующий в работе над сериалом. — Самки стараются не пересекаться друг с другом без крайней необходимости. Они не делят между собой детенышей и не участвуют в совместном воспитании потомства».

У Гомы есть двое собственных тигрят, однако во время отсутствия Джугини ее видели присматривающей сразу за пятью малышами. Судя по кадрам, она временно взяла на себя заботу обо всем выводке, пока другая мать была занята поиском пищи.

Исследователи предполагают, что такое поведение могло развиться как способ защиты от угрозы со стороны самцов. Пока одна самка охраняет сразу нескольких тигрят, другая может отправиться на охоту. Кроме того, ученые считают, что Гома и Джугини, вероятно, состоят в родстве: возможно, Гома является матерью Джугини. Хотя Джугини редко появляется на одной территории с Гомой, создатели сериала отмечают, что при встречах их поведение остается спокойным и лишенным агрессии.