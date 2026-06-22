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Зачем ящерицам красные «ошейники»? 0 21

В мире животных
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зачем ящерицам красные «ошейники»?

Команда зоологов из Австралии и Китая выяснила, используют ли круглоголовки свои «ошейники» — поперечные кожные складки — для подачи сигналов другим ящерицам своего вида. Статья с результатами наблюдений опубликована в Biological Journal of the Linnean Society.

 

Круглоголовка — это пустынная ящерица, обитающая на юге России, в Средней Азии и Китае. Самая примечательная особенность этого пресмыкающегося — яркие кожные складки около рта. В обычной жизни они незаметны, но когда на круглоголовку нападают хищники, она разворачивает складки, визуально увеличивая свои размеры.

Ученые из Китайской академии наук и Австралийского национального университета решили выяснить, используют ли круглоголовки свои фальшивые «уши» для привлечения особей другого пола или отпугивания сородичей.

Исследователи провели несколько экспериментов в пустыне Тукай. Они помещали ящериц в открытые вольеры и подсаживали к ним особей разного пола. Герпетологи пришли к выводу, что животные не используют поперечные складки в уголках рта для взаимодействия с другими круглоголовками.

Ученые также проверили, используют ли круглоголовки свои «уши» для обороны от хищников. Они проводили эксперименты над ящерицами как в открытом вольере, так и в естественной среде обитания. В первом случае большая часть круглоголовок спасалась от условного хищника бегством, в то время как ящерицы в естественной среде раскрывали кожные складки, чтобы сбить врага с толку.

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