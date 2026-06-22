В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике подтверждено присутствие шакала обыкновенного (золотистого) – вида, который в последние десятилетия активно расширяет свой ареал в Украине и Европе. Как сообщили исследователи, на дороге между Чернобылем и Припятью обнаружен шакал, погибший под колесами автомобиля.

"Эта находка стала важным подтверждением присутствия вида на территории заповедника, ведь ранее его фиксировали только с помощью фотоловушек, следов и визуальных наблюдений", – объясняют специалисты.

Говорят, что шакал занимает промежуточное положение между лисой и волком: он крупнее лисы, но значительно меньше волка. Это осторожный ночной хищник, который избегает встреч с людьми и хорошо приспосабливается к различным условиям обитания.

Специалист Сергей Жила объясняет, что присутствие этого животного в Чернобыльском заповеднике может несколько уменьшить численность лисы и уссурийского енота (енотоподобной собаки). Появление шакала изменит ситуацию, но это не катастрофа. Как известно, лиса и уссурийский енот являются основными переносчиками бешенства, добавляет Жила.

По словам Жилы, шакал – малоизвестный вид для большинства жителей Полесья, поэтому немногие способны отличить его визуально или по следам.

"В нашей местности об этих животных известно совсем немного. Шакал весит около 15 кг. Имеет серую или рыжевато-золотистую окраску, сравнительно короткий хвост с черным кончиком. Подушечки средних пальцев передних лап несколько срослись – это позволяет идентифицировать его следы. Животное активно преимущественно ночью. Ведет малозаметный образ жизни; всеяден", – рассказывает исследователь.

Шакалы образуют семейные пары и вместе воспитывают потомство. Опасности для человека не представляют.

Здоровый шакал боится людей и панически реагирует на встречи с нами. Опасность могут представлять только особи, больные бешенством. В таком состоянии они теряют страх и могут вести себя несколько агрессивно. В 2014 году недалеко от села в районе Полесского заповедника заметили шакала, больного бешенством.

После того как животное напугали, оно убежало. Попытки охотников найти этого шакала оказались безрезультатными. Но впоследствии пастухи заметили и убили больного хищника.

Исторически шакал имел негативный образ в глазах людей. Несмотря на достаточно разнообразную информацию об этом виде, его появление, как правило, сопровождается крайне неодобрительными публикациями. Одной из причин является то, что животное представляет серьезную угрозу для домашней птицы.

По словам специалиста, шакал обладает неплохими интеллектуальными способностями, хорошо разбирается в поведении человека, легко уклоняется от преследования. Рацион шакала в Чернобыльском заповеднике, вероятно, будет состоять из падали, оставленной волками, мышевидных грызунов, птиц, сарны и молодых оленей.