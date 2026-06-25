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«Pasažieru vilciens» выпишет самый большой штраф в истории 0 46

Наша Латвия
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Электричка

АО "Pasažieru vilciens" (PV) применит к чешской компании "Škoda Vagonka" неустойку в размере 5,7 млн евро в связи с задержкой сроков поставки электропоездов и неустраненными в установленные сроки дефектами, подтвердил председатель правления PV Райтис Нешпорс.

Он пояснил, что во время исполнения договора на проект повлияли несколько внешних обстоятельств, в том числе пандемия Covid-19 и последствия войны в Украине, на что в своих объяснениях ссылалась и "Škoda Vagonka". "Влияние этих обстоятельств в ходе проекта было учтено путем продления срока исполнения договора, который, к сожалению, был нарушен", - сказал Нешпорс.

Он сообщил, что PV оценило представленные "Škoda Vagonka" объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов - аудиторской компании "PricewaterhouseCoopers" и бюро присяжных адвокатов "BERG".

На основании этой оценки не было найдено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором последствий за задержку сроков поставки и за другие предусмотренные договором случаи, в которых предусмотрена неустойка.

Таким образом, было принято решение применить предусмотренную договором неустойку в размере 5,7 миллиона евро, которая включает в себя как неустойку за задержку сроков поставки электропоездов, так и неустойку за неустраненные в установленные сроки выявленные дефекты и невыполнение других договорных обязательств.

В то же время он подчеркнул, что это решение не умаляет оценки PV значимости проекта в развитии пассажирских перевозок в Латвии и вклада "Škoda Vagonka" в его реализацию.

Нешпорс отметил, что, несмотря на различные вызовы в ходе исполнения договора, все 32 электропоезда поставлены.

Он указал, что новые поезда значительно способствовали развитию пассажирских перевозок. До введения электропоездов в эксплуатацию в 2023 году был перевезен 17,1 миллиона пассажиров, а в 2024 году число пассажиров достигло 21,3 миллиона, что на 25% больше, чем в 2023 году. "В то же время точность движения поездов достигает 98,4%, что является одним из самых высоких показателей в Европе", - подчеркнул Нешпорс.

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#covid-19 #Чехия #Латвия #бизнес #пассажирские перевозки #электропоезда
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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