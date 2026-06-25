Мы осознаём далеко не всё, что происходит в мозге, и это относится не только к сугубо внутренним психическим процессам, но и к той информации, которая поступает к нам извне. Проще говоря, мы замечаем не всё, что видим, слышим и осязаем. Психологи и нейробиологи активно изучают, как мозг делит внешнюю информацию между сознательными и бессознательными процессами.

Однако большая часть таких исследований посвящена зрению – во многом потому, что со зрением проще экспериментировать. Например, слишком быстро мелькающие образы сознание не фиксирует, но глаз и мозг их всё же видят, и вот с помощью таких стремительных картинок можно изучать, как зрительная информация обрабатывается без участия сознания. Для звучащей речи подобный эксперимент организовать невозможно, приходится идти окольными путями.

В недавней статье в Psychological Science сотрудники Еврейского университета в Иерусалиме описывают, как им удалось увидеть работу бессознательного на примере слов с разной эмоциональной окраской. Сотня взрослых людей смотрела на фигуры, сменяющие друг друга на экране, отмечая те, которые они уже видели. Одновременно они слушали поток псевдослов – они были похожи по звучанию на слова иврита, но никакого смысла не имели.

Однако время от времени среди этих псевдослов появлялись настоящие слова с нейтральной или отрицательной эмоциональной окраской. Зрительная задача и псевдослова должны были отвлечь сознание от слуха, так что какие-то из настоящих слов обрабатывались в мозге бессознательным образом. У участников эксперимента прямо спрашивали, заметили ли они то или иное настоящее слово; кроме того, они проходили специальные тесты, чтобы проверить, как и что они услышали.

Предполагалось, что слова с отрицательной эмоциональной окраской чаще будут доходить до сознания, но всё оказалось наоборот: негативные слова отфильтровывались, и сознание чаще ловило нейтральные слова. В эксперименте меняли условия – например, увеличивали набор слов или упрощали зрительное задание, – но результат оставался тот же.

Исследователи объясняют это тем, что отрицательная информация требует больше ресурсов для обработки, и если мозг уже занят чем-то важным, он предпочтёт не тратить силы на негатив, тем более если он ему никак прямо не угрожает. Легко представить, как этот фильтр даёт сбой, так что человеку кажется, что вокруг всё плохо и будет ещё хуже.

Но также легко представить и обратное, когда фильтр негатива работает слишком хорошо и до человека перестаёт доходить вообще какая-либо отрицательная информация – даже та, которая, возможно, могла бы уберечь его от большой беды. Однако прежде чем делать далекоидущие выводы, следует вспомнить, что в эксперименте не использовались слова с положительной эмоциональной окраской, и слова в нём вообще-то шли фоном к основной задаче. Если ты с кем-то беседуешь или просто слушаешь чужой разговор, восприятие негативных слов, возможно, будет иным.