С наступлением лета вновь вспыхивают споры о солнцезащитных кремах. Одни считают SPF обязательной частью ухода за кожей, другие уверены, что химические фильтры вреднее самого солнца. Врач-онколог Юлия Шевченко объяснила, почему современные научные данные говорят об обратном и чем на самом деле опасны солнечные ожоги.

Почему солнце может быть опасным

Ультрафиолетовое излучение повреждает клетки кожи на уровне ДНК. Причем разные виды лучей действуют по-разному.

UVB-лучи вызывают прямые повреждения ДНК клеток кожи, провоцируя мутации. UVA-лучи способствуют образованию свободных радикалов и окислительному стрессу, запускают хроническое воспаление и ослабляют местную иммунную защиту.

В норме организм способен уничтожать поврежденные клетки. Однако под воздействием ультрафиолета этот механизм может нарушаться. В результате клетки начинают бесконтрольно делиться, что повышает риск развития онкологических заболеваний кожи.

«Под воздействием ультрафиолетового излучения происходят мутации в генах, отвечающих за контроль роста клеток. Именно поэтому длительное пребывание на солнце без защиты считается одним из главных факторов риска развития рака кожи», — объясняет онколог Юлия Шевченко.

По словам специалиста, длительное накопление солнечного воздействия чаще связано с развитием базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи. А для меланомы — самой агрессивной формы рака кожи — особенно опасны сильные солнечные ожоги.

Правда ли, что солнцезащитные кремы вызывают рак

Миф о том, что SPF-средства сами способны провоцировать онкологические заболевания, периодически появляется в социальных сетях и на различных форумах. Однако современные научные данные этого не подтверждают.

По словам врача, регулярное использование солнцезащитного крема снижает риск развития меланомы примерно на 50%, а плоскоклеточного рака кожи — на 40%.

«Рак кожи развивается из-за чрезмерного воздействия ультрафиолета, а не из-за использования солнцезащитного крема. Польза защиты от солнца многократно превышает любые гипотетические риски», — подчеркивает специалист.

Какие компоненты вызывают вопросы у ученых

Некоторые химические фильтры действительно продолжают изучаться.

Среди них:

оксибензон (бензофенон-3);

октокрилен;

гомосалат.

Исследования показывают, что эти вещества могут проникать в кровоток и потенциально влиять на гормональную систему. Однако на сегодняшний день ни один крупный международный регулятор не признал их опасными для человека при обычном использовании солнцезащитных средств.

Тем, кто предпочитает максимально осторожный подход, специалисты рекомендуют выбирать средства с физическими фильтрами:

оксидом цинка;

диоксидом титана.

Они остаются на поверхности кожи и считаются одними из самых безопасных компонентов для защиты от ультрафиолета.

Опасен ли всего один сильный ожог

Многие считают, что серьезные последствия возникают только после многолетнего пребывания на солнце. Однако врачи предупреждают: даже один тяжелый солнечный ожог способен значительно увеличить риск развития меланомы в будущем.

По данным исследований, риск меланомы примерно удваивается у людей, которые хотя бы раз в жизни получили сильный солнечный ожог с выраженным покраснением или образованием волдырей.

Если такие эпизоды повторялись несколько раз, вероятность развития опасной опухоли возрастает еще сильнее.

Крем — не единственная защита

Специалисты напоминают, что солнцезащитный крем является лишь частью комплексной защиты от ультрафиолета.

Для снижения риска рекомендуется:

использовать SPF ежедневно;

носить головные уборы;

выбирать закрытую легкую одежду;

находиться в тени в часы максимальной солнечной активности;

избегать солнечных ожогов и длительного пребывания под прямыми лучами солнца.

Современные научные данные не подтверждают, что солнцезащитные кремы опаснее самого солнца. Напротив, регулярное использование SPF-средств помогает существенно снизить риск развития рака кожи. Самую серьезную угрозу представляют именно солнечные ожоги и неконтролируемое воздействие ультрафиолета, поэтому защита от солнца должна оставаться важной частью ежедневной заботы о здоровье.