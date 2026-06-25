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Мать Беллы и Джиджи Хадид Иоланда Хадид выходит замуж в третий раз 0 56

Люблю!
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мать Беллы и Джиджи Хадид Иоланда Хадид выходит замуж в третий раз

Избранником Иоланды Хадид стал успешный застройщик.

62-летняя Иоланда Хадид, мать супермоделей Беллы и Джиджи Хадид, готовится к третьему браку. По данным TMZ, её избранником стал американский предприниматель Рэнди Кендрик, который сделал предложение в начале недели.

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Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, избранником бывшей модели стал Рэнди Кендрик — основатель и CEO платформы в сфере промышленной логистики и недвижимости Xebec. По информации инсайдеров, предложение руки и сердца было сделано в начале недели, и Иоланда согласилась. Сама Хадид пока не комментировала эти сообщения.

Рэнди Кендрик — успешный застройщик и предприниматель, работающий в сфере логистики и недвижимости.

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В прошлом году Иоланда Хадид уже была помолвлена с руководителем строительной компании Джо Джинголи, однако пара разорвала отношения. Их роман начался в 2019 году, большую часть времени они жили вместе на ранчо в Техасе.

Иоланда Хадид ранее была замужем дважды. Первым её супругом стал американо-палестинский девелопер Мохамед Хадид. В браке, который продлился с 1994 по 2000 год, родились трое детей — дочери Белла и Джиджи Хадид и сын Анвар. В 2007 году она вышла замуж за музыкального продюсера Дэвида Фостера, с которым прожила 10 лет до развода в 2017 году.

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Если информация подтвердится, этот брак станет для Иоланды Хадид третьим. Пока же сама она публично не комментировала сообщения о помолвке.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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