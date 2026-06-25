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Акулинин день. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 26 июня 2026 года? 0 85

Наша Латвия
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Святая Акулина

26 июня 2026 года отмечается день святой Акилины, которая пострадала во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане.

О чем вспоминают в Церкви 26 июня 2026 года

Акилина (или более распространенный вариант - Акулина) родилась в финикийском городе Библа. Она была воспитана в христианском благочестии и свято соблюдала все правила, предписанные ее верой.

Уже в 12 лет девочка начала проповедовать, уговаривая своих подружек-язычниц обратиться ко Христу. Один из слуг наместника Волусиана услышал это и донес на ребенка правителю. Девочку привели на суд, но и там она твердо исповедовала свою верую Тогда Акилину приговорили к пыткам и, когда она совсем затихла, решив, что девочка умерла, велели кинуть ее на съедение псам за городом. Но животные не тронули ребенка, а ночью ей явился ангел и сказал: «Встань и будь здорова и обличи ничтожные намерения Волусиана».

Девочка пришла к дворцу наместника. И, увидев святую Акилину, наместник впал в жуткий страх. А утром он вынес ей смертельный приговор. Девочку убили, а мощи ее оказались нетленными. Позднее их перенесли в Константинополь, где выстроили храм в ее честь.

Смысл праздника

Слад ты или силен, молод или стар, здоров или болен, нужно верить самому и не предавать веры своей. И тогда Бог вознаградит тебя.

Что можно делать 26 июля 2026 года

Принято готовить гречневую кашу, но только без молока.
Необходимо совершить разные добрые дела и оказать разную помощь всем, кто в ней нуждается.
Хорошо собрать за общим столом семью.

Что нельзя делать 26 июня 2026 года

Нельзя держать в голове плохое.
Очень плохо поссориться в этот день.
Нельзя много хлопотать и тяжело работать.
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#история #вера #Латвия #религия #культура #традиции #христианство
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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