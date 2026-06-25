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«Не нужно сидеть в школе до 19 лет» 0 117

Политика
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министр образования Илзе Индриксоне

Министр образования Илзе Индриксоне

Глава минобраза хочет, чтобы старшеклассники чуть-чуть раньше вступали во взрослую жизнь.

Глава минобраза не считает правильным, что еще в 19 лет юноши девушки учатся в школе.

"Молодым людям в 19 лет больше не пришлось бы сидеть на школьной скамье, сказала в передаче Латвийского радио «Krustpunkti» министр образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение).

Она отметила, что у детей обязательное образование с пяти лет, поэтому они учатся вместе 14, а не 12 лет.

Отвечая на вопрос, поддержала бы она переход на обучение до 11-го класса, Индриксоне ответила утвердительно. «При пересмотре программы можно было бы вернуться к тому, что ребята заканчивают школу на год раньше. (...) [В школьной программе] надо оценить, чему нужно научить для реальной жизни", - сказала министр.

Она также отметила, что экзамены оптимального уровня в Латвии сдаются уже в 11-м классе и в конце 12-го класса зачастую остается только один углубленный экзамен. Индриксоне считает, что надо оценить потребность углубленных курсов с учетом их затрат и необходимости при поступлении молодежи в вузы. В частных беседах с директорами школ политик услышала, что принцип углубленных курсов, или корзин, трудно осуществим, а также это дорого. В то же время углубленные курсы в какой-то сфере не являются определяющими, когда ребенок поступает в вуз.

Индриксоне размышляет, что, возможно, один школьный год нужно отдать вузам, где детей тестируют и дают дополнительный год обучения, если это необходимо.

Министр подчеркнула, что хотела бы позволить молодым людям войти во взрослую жизнь немного раньше.

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#образование #молодежь #школа #экзамены #вузы
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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