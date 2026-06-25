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Секретная подкормка для роз: как добиться обильного и пышного цветения 0 122

Дом и сад
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секретная подкормка для роз: как добиться обильного и пышного цветения

Цветы могут преобразить любой участок, и розы — один из самых популярных выборов для дачи. Эти красивые цветы всегда привлекают внимание.

 

Многим может показаться, что уход за розами — это сложная задача. На самом деле это не так.

Важно соблюдать простые правила ухода и регулярно подкармливать растения, чтобы они радовали глаз своим пышным цветением как можно дольше.

Первые удобрения вносятся весной, и для этого можно использовать навоз.

В июне или июле стоит обратить внимание на другие подкормки.

Опытные садоводы рекомендуют приготовить раствор из 1 ч. л. сульфата магния и 10 литров воды. Это средство подходит как для корневой подкормки, так и для опрыскивания.

Розы также любят калимагнезий и нитрофоску. Поэтому можно посыпать вокруг кустов по 1 ч. л. нитрофоски, но после этого почву необходимо хорошо увлажнить.

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