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Растения, которые помогут избавиться от клещей на вашем участке 0 83

Дом и сад
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Растения, которые помогут избавиться от клещей на вашем участке

Дачникам стоит задуматься о защите от опасных паразитов на своем участке.

 

Клещи представляют опасность как для людей, так и для домашних животных.

Существуют проверенные методы борьбы с клещами на даче, если вы заметили, что эти вредные насекомые собираются поселиться на вашем участке.

Чтобы отбить у них желание приближаться к вашему огороду, можно посадить простые растения, которые хорошо приживутся и защитят ваш участок от непрошеных гостей.

Фасоль

Это растение эффективно защищает участок от надоедливых насекомых. Если на грядках будет расти лимская фасоль, то о комарах, мошках и клещах можно забыть надолго.

Полынь

Специфический запах полыни отпугивает многих огородных вредителей. Это растение хорошо растет как в тени, так и на солнечных грядках.

Гвоздика

Запах гвоздики не переносится клещами. Они точно не захотят наведаться на ваш огород, если вы посадите гвоздику в саду.

Герань

Этот цветок надежно защитит ваши посадки от комаров, мошек и клещей. Герань – неприхотливое растение, а польза от него огромная.

Бархатцы

Это растение издает такой стойкий аромат, что клещи покинут ваш участок уже через 5 минут.

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