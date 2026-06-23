Дачникам стоит задуматься о защите от опасных паразитов на своем участке.

Клещи представляют опасность как для людей, так и для домашних животных.

Существуют проверенные методы борьбы с клещами на даче, если вы заметили, что эти вредные насекомые собираются поселиться на вашем участке.

Чтобы отбить у них желание приближаться к вашему огороду, можно посадить простые растения, которые хорошо приживутся и защитят ваш участок от непрошеных гостей.



Фасоль

Это растение эффективно защищает участок от надоедливых насекомых. Если на грядках будет расти лимская фасоль, то о комарах, мошках и клещах можно забыть надолго.

Полынь

Специфический запах полыни отпугивает многих огородных вредителей. Это растение хорошо растет как в тени, так и на солнечных грядках.

Гвоздика

Запах гвоздики не переносится клещами. Они точно не захотят наведаться на ваш огород, если вы посадите гвоздику в саду.

Герань

Этот цветок надежно защитит ваши посадки от комаров, мошек и клещей. Герань – неприхотливое растение, а польза от него огромная.

Бархатцы

Это растение издает такой стойкий аромат, что клещи покинут ваш участок уже через 5 минут.