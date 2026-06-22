Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как сделать полотенца мягкими и пушистыми после стирки 0 151

Дом и сад
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать полотенца мягкими и пушистыми после стирки

Многие хозяева сталкиваются с проблемой, когда махровые полотенца теряют свою мягкость и пушистость после стирки.

 

Существует проверенный способ, который помогает решить эту проблему. Им пользовались наши бабушки и он действительно эффективен.

Для этого потребуется раствор марганцовки и горячая вода в тазу.

Сначала смачиваем полотенца и тщательно обрабатываем их хозяйственным мылом.

После этого кладем полотенца в таз и оставляем на ночь. Утром добавляем кипяченую воду с марганцовкой.

Количество марганцовки регулируем по цвету воды: она должна стать розовой.

Затем добавляем стиральный порошок в таз. Полотенца помещаем туда и «массажируем» их в течение нескольких минут. Не забывайте, что вода должна быть горячей.

После этого прополощите полотенца в холодной воде и оставьте их сушиться. Они вновь станут мягкими и пушистыми.

Если после стирки остался неприятный запах, добавьте соду в воду с хозяйственным мылом и прокипятите ее.

Затем поместите полотенца в эту воду на некоторое время, а после прополощите их.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Удобрение из золы: как правильно приготовить настой для подкормки и обработки растений
Изображение к статье: Комар выходит на охоту
Изображение к статье: Муравьи на бутонах пионов: как защитить цветы
Изображение к статье: Как улучшить урожай смородины?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему ребенок-левша — особенный: 5 научных причин
Люблю!
Изображение к статье: Человек раздвигает занавески
В мире
Изображение к статье: Семён Слепаков выступит на заключительном вечере Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Культура &
1
Изображение к статье: Дуа Липа показала первые фотографии со свадьбы с Каллумом Тёрнером
Lifenews
Изображение к статье: Конфликт Трампа и Мелони
В мире
Изображение к статье: Навроцкий и Зеленский
В мире
2
Изображение к статье: Почему ребенок-левша — особенный: 5 научных причин
Люблю!
Изображение к статье: Человек раздвигает занавески
В мире
Изображение к статье: Семён Слепаков выступит на заключительном вечере Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Культура &
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео