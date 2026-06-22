Многие хозяева сталкиваются с проблемой, когда махровые полотенца теряют свою мягкость и пушистость после стирки.
Существует проверенный способ, который помогает решить эту проблему. Им пользовались наши бабушки и он действительно эффективен.
Для этого потребуется раствор марганцовки и горячая вода в тазу.
Сначала смачиваем полотенца и тщательно обрабатываем их хозяйственным мылом.
После этого кладем полотенца в таз и оставляем на ночь. Утром добавляем кипяченую воду с марганцовкой.
Количество марганцовки регулируем по цвету воды: она должна стать розовой.
Затем добавляем стиральный порошок в таз. Полотенца помещаем туда и «массажируем» их в течение нескольких минут. Не забывайте, что вода должна быть горячей.
После этого прополощите полотенца в холодной воде и оставьте их сушиться. Они вновь станут мягкими и пушистыми.
Если после стирки остался неприятный запах, добавьте соду в воду с хозяйственным мылом и прокипятите ее.
Затем поместите полотенца в эту воду на некоторое время, а после прополощите их.
Оставить комментарий