Многие хозяева сталкиваются с проблемой, когда махровые полотенца теряют свою мягкость и пушистость после стирки.

Существует проверенный способ, который помогает решить эту проблему. Им пользовались наши бабушки и он действительно эффективен.

Для этого потребуется раствор марганцовки и горячая вода в тазу.

Сначала смачиваем полотенца и тщательно обрабатываем их хозяйственным мылом.

После этого кладем полотенца в таз и оставляем на ночь. Утром добавляем кипяченую воду с марганцовкой.

Количество марганцовки регулируем по цвету воды: она должна стать розовой.

Затем добавляем стиральный порошок в таз. Полотенца помещаем туда и «массажируем» их в течение нескольких минут. Не забывайте, что вода должна быть горячей.

После этого прополощите полотенца в холодной воде и оставьте их сушиться. Они вновь станут мягкими и пушистыми.

Если после стирки остался неприятный запах, добавьте соду в воду с хозяйственным мылом и прокипятите ее.

Затем поместите полотенца в эту воду на некоторое время, а после прополощите их.