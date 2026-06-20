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Три основных признака, что клубничные кусты нужно заменить 0 67

Дом и сад
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три основных признака, что клубничные кусты нужно заменить

Клубника — одна из самых популярных ягод среди дачников. На каждом дачном участке можно найти место для этой культуры. Однако часто возникает проблема, когда клубничные кусты с каждым годом дают все меньше урожая, и ягоды становятся мельче.

 

Важно знать основные признаки, указывающие на необходимость замены клубничных кустов на молодые.

1. Уменьшение количества и размера ягод

Клубнику обычно высаживают осенью или весной. Если кусты были посажены осенью, то в следующем сезоне урожай будет небольшим. Максимальный урожай можно ожидать на 2-3 год после посадки. Однако через 4-5 лет кусты теряют свои характеристики, и ягоды начинают мельчать.

Это первый признак, что растение следует заменить. У ремонтантной клубники возможно появление мелких ягод на вторую или третью волну плодоношения, что является нормальным, так как растение теряет много питательных веществ на формирование первого урожая.

При весенней посадке принцип остается тем же: максимальная урожайность начнется на следующий год. Многие опытные дачники прикапывают возле старых кустов воздушные корешки, чтобы, когда придет время удалять старый куст, на его месте уже подросла замена.

2. Длительный период выращивания

Клубника предпочитает легкие, хорошо дренированные участки, поэтому не рекомендуется выращивать ее на одном месте более 4-5 лет. Если долго держать клубнику на одном месте, кусты начинают стареть, и урожайность снижается в несколько раз.

Поэтому старые клубничные кусты следует удалить и сменить место для грядок. Если такой вариант невозможен из-за нехватки места, после удаления кустов нужно восстановить слой грунта, а затем высадить молодые растения.

3. Болезни на листьях

Растения, на которых появились грибковые или вирусные заболевания, не смогут давать полноценный урожай. Обычно, при наличии заболеваний, кусты начинают чернеть и засыхать. В таких случаях лучше заменить растение.

Перед высадкой новых клубничных кустов грунт необходимо тщательно обеззаразить, иначе проблема может повториться. Причинами появления болезней могут быть не только заражения от других растений, но и:

  • слишком частые дожди;
  • переизбыток удобрений;
  • отсутствие своевременного удаления сорной травы;
  • необработанный садовый инвентарь.

Поэтому, чтобы защитить клубнику от заболеваний, важно ответственно подходить к выполнению агротехнических рекомендаций.

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