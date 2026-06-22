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Как повысить урожайность томатов: эффективное удобрение для овощей 0 119

Дом и сад
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как повысить урожайность томатов: эффективное удобрение для овощей

Для достижения высокой урожайности томатов необходимо правильно поливать растения и использовать подходящие удобрения.

 

Если дачник будет поливать кусты помидоров специальным раствором, это приведет к образованию множества ярко-красных плодов.

Овощи порадуют огородника не только количеством, но и отличными вкусовыми качествами.

Но какое удобрение лучше всего использовать для томатов?

Секрет высокой урожайности помидоров заключается в поливе крапивным настоем.

Приготовить это средство сможет даже начинающий дачник.

Для этого нужно положить крапиву в ведро и залить её водой, заполнив почти всю ёмкость.

Настой будет готов через несколько дней. Использовать его в чистом виде нельзя; жидкость необходимо развести водой в соотношении 1:10.

Каждый куст томатов должен получить около литра этой смеси. В результате растения будут защищены от вредителей и хорошо плодоносить.

Крапивный настой подходит не только для томатов, но и для огурцов: он увеличивает количество завязей и плодов.

Кроме того, жидкость на основе крапивы показывает хорошие результаты при опрыскивании других плодовых растений.

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