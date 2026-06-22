Для достижения высокой урожайности томатов необходимо правильно поливать растения и использовать подходящие удобрения.
Если дачник будет поливать кусты помидоров специальным раствором, это приведет к образованию множества ярко-красных плодов.
Овощи порадуют огородника не только количеством, но и отличными вкусовыми качествами.
Но какое удобрение лучше всего использовать для томатов?
Секрет высокой урожайности помидоров заключается в поливе крапивным настоем.
Приготовить это средство сможет даже начинающий дачник.
Для этого нужно положить крапиву в ведро и залить её водой, заполнив почти всю ёмкость.
Настой будет готов через несколько дней. Использовать его в чистом виде нельзя; жидкость необходимо развести водой в соотношении 1:10.
Каждый куст томатов должен получить около литра этой смеси. В результате растения будут защищены от вредителей и хорошо плодоносить.
Крапивный настой подходит не только для томатов, но и для огурцов: он увеличивает количество завязей и плодов.
Кроме того, жидкость на основе крапивы показывает хорошие результаты при опрыскивании других плодовых растений.
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