Подумайте о метаболизме, если вам 50+

Что мы представляем, когда слышим слово «ферменты»? Конечно же, пышные застолья и проблемы с пищеварением. Но что, если мы вам скажем, что их роль в организме гораздо шире?

Ферменты – это сложные белковые соединения, которые присутствуют в каждой живой клетке организма. Поэтому ферменты и метаболизм – это две части, которые прочно связаны друг с другом. Ведь, по сути, наши тела состоят из ферментов: они содержатся во всех тканях тела для того, чтобы регулировать биохимические реакции обмена веществ.

С возрастом метаболизм организма начинает замедляться – и в первую очередь это заметно по изменениям в теле. На смену мускулам приходит жир, фигура меняется. Однако внутренние изменения также происходят: мы начинаем чаще болеть.

Чтобы сохранить баланс ферментов в организме и улучшить метаболизм можно попробовать принимать ферменты дополнительно. И лучше всего, если это будут растительные ферменты.

В отличие от животных, например, обычного панкреатина, растительные не вызывают привыкания и не уменьшают выработку собственных ферментов поджелудочной железы. То есть они не подавляют собственную секрецию поджелудочной железы – поэтому их можно назвать безопасными для организма. Кроме того, растительные ферменты обладают кислотоустойчивой оболочкой и уже начинают работать, находясь в желудке.

Но какие ферменты выбрать? При выборе средства ищите препарат, в составе которого есть несколько растительных ферментов сразу, так как многокомпонентные препараты более эффективны, по сравнению с однокомпонентыми за счет их синергичного действия.

Источник: evalar