Раздельный сбор биологических отходов в регионе, в который входят Рига и несколько самоуправлений в окрестностях Риги, должен был начаться еще с 1 января 2022 года.

Были определены два срока сортировки, поскольку в Риге и под Ригой раздельный сбор начинался одновременно со строительством завода по переработке биологических отходов «Getliņi», а заводы, предназначенные для сортировки в других местах, должны были быть завершены к концу 2023 года.

В настоящее время такие заводы на юге Курземе, в Латгале и Видземе завершены и смогут начать работу в запланированные сроки, а завод по биологической переработке отходов в Приморском регионе и Елгаве еще строится. Ожидается, что его работа начнется в середине 2024 года.

Плата за вывоз отдельно собранных биологических отходов с 1 января муниципалитетом установлена в размере 60% от платы за вывоз несортированных бытовых отходов.

Сортировка органических отходов будет проходить в коричневые контейнеры. Их размещение можно запросить на сайте «navkurmest.lv».

Коричневый контейнер должен содержать кухонные отходы и остатки пищевых продуктов без упаковки, например, остатки овощей и фруктов, их кожуру и сердцевины, крупы и продукты из них – хлеб и кондитерские изделия, а также скорлупа, твердые молочные продукты, такие как творог и сыр, а также в кофейная или чайная гущи.

К биоразлагаемым отходам относятся садовые отходы – растения и их корни, листья, трава, ветки, диаметр которых не превышает двух сантиметров, мульча, а также комнатные растения без почвы, увядшие цветы.

В биоконтейнер нельзя бросать продукты питания в упаковке, жидкости типа молока, кефира или супа, бутылки или пакеты с жидкостями также не должны попадать в контейнеры для биологических отходов.