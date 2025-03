Your browser does not support the video tag.

Утром в понедельник недалеко от аэропорта Вильнюса разбился грузовой самолет Boeing-737, который был арендован компанией DHL. На борту самолета находились четыре человека, и он упал на жилой дом. Самолет следовал из немецкого города Лейпцига и готовился к посадке. Как сообщили BNS в отделе координирования Департамента противопожарной охраны и спасения (ДПОС), в 5:28 поступило сообщение о том, что самолет упал на жилой дом на улице Лепкальнё. "Дом горел открытым пламенем, пришлось спасать пилотов, так как они были заблокированы", - рассказал дежурный. На борту самолета находились четыре человека, в том числе два пилота. "Один человек погиб, трое доставлены в больницу", - сообщила BNS пресс-секретарь ДПОС Вида Шмигельскене. Позже было уточнено, что найдены три находившихся в самолете человека, еще одного ищут. Самолет упал на двухэтажный жилой дом, который загорелся. Из дома были эвакуированы 12 человек, и сообщений о пострадавших среди них нет. Позже поступили уточнения, что самолет упал во дворе дома и повреждены складские постройки возле дома. Представитель аэропорта Марюс Зеленюс в эфире радио LRT сообщил, что самолет вылетел из Лейпцига и около 5:30 утра по литовскому времени упал в районе Лепкальнё, на пересечении улиц Жирню и Лепкалнё. "Двое пострадавших доставлены в больницу, один человек погиб. По предварительным данным, это были люди, находившиеся в самолете", - рассказал представитель отдела координации ДПОС Саулюс Рашевскис. На месте происшествия недалеко от аэропорта Вильнюса работают значительные силы пожарных и полицейских, а над районом кружит вертолет, сообщил журналист "LRT Radio" Эдгарас Кишкис. "Повсюду разбросаны части самолета. Это малонаселённый район, здесь расположены лишь несколько домов", - отметил он. По его словам, видны только обломки дома и лежащий на нем желтый самолет. По словам руководителя Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантаса Виткаускаса, из дома были эвакуированы 12 жителей, они не пострадали, и столичный муниципалитет окажет им помощь. "Вильнюсский аэропорт созвал оперативный центр по чрезвычайным ситуациям, и в настоящее время устанавливаются причины случившегося. По первоначальной версии, это может быть техническая авария, но пока рано что-либо утверждать", - сказал Виткаускас в интервью LRT. Генеральный директор "DHL Lietuva" Миндаугас Пиворюнас сообщил LRT, что самолет принадлежал подрядчику компании. Причина аварии пока неизвестна, информации о грузе также нет. "Мы не располагаем подробностями, поскольку самолет не наш, а принадлежит подрядчику, который является его владельцем и оператором", - пояснил он. Представители "Lietuvos oro uostai" подтвердили, что деятельность аэропорта Вильнюса в настоящее время не нарушена. "Инцидент произошел рядом с аэропортом, наши специальные службы находятся на месте происшествия и участвуют в спасательных работах", - сообщил представитель "Lietuvos oro uostai" Тадас Василяускас. Груз разбросало по окрестностям Директор по продажам и маркетингу "DHL Lietuva" Аушра Руткаускене сообщила, что упавший самолет - это B737, а его оператором является компания " Swift Air". Самолет перевозил посылки. По словам руководителя ДПОС Ренатаса Пожелы, самолет упал в нескольких километрах от аэропорта, несколько сотен метров он просто проехал на брюхе, а его обломки немного зацепили жилой дом. "В основном горела инфраструктура возле дома, дом немного поврежден", - сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе. Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщил на пресс-конференции, что упавший самолет был замечен полицейскими патрулями, которые увидели вспышку. На место происшествия прибыло около 20 полицейских экипажей. "Самолет полностью разрушен, повсюду виден груз, который он перевозил, разбросано на довольно большой площади", - сказал глава полиции. Следователи, выясняющие причины и обстоятельства аварии, отправились в больницу, чтобы побеседовать с пилотами. Версия теракта не исключается Причины падения самолета пока не ясны. Литовская полиция начала досудебное расследование по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за эксплуатацию транспортного средства в ненадлежащем техническом состоянии. Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас, однако, заявил журналистам, что версия теракта не исключается. Литовские СМИ напоминают о саботажной операции, организованной Россией прошлым летом. 19 июля из Литвы на адрес в Великобритании были отправлены две посылки через DHL. Одна из посылок загорелась в Лейпциге перед тем, как ее загрузили на грузовой самолет DHL, а другая — на складе DHL недалеко от Бирмингема в Англии. Оба пожара произошли в ночь на 21 июля.

