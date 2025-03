Грузия на 4 года отказалась от переговоров о вступлении в ЕС; МИД Латвии негодует

Правительство Грузии отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз на следующие четыре года, заявил в четверг, 28 ноября, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на брифинге в центральном офисе "Грузинской мечты" в Тбилиси. "Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года", - сказал Кобахидзе, добавив, что на этот срок Грузия также отказывается от всех грантов и кредитов со стороны ЕС.

"Мы гордая и уважающая себя нация с долгой историей, поэтому для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милость, которую ЕС должен оказать нам", - подчеркнул Кобахидзе

При этом он отметил, что к 2028 году Грузия будет экономически подготовлена к началу переговоров о вступлении в ЕС в 2030 году. "Мы продолжим двигаться в сторону Евросоюза, но мы никому не позволим держать нас в состоянии шантажа и манипуляций", - заявил грузинский премьер.

Официальный статус кандидата на вступление в ЕС Грузия получила в декабре 2023 года.

Решение правительства Грузии уже успела прокомментировать глава МИД Латвии Байба Браже.

«Более 80% грузин видят будущее своей страны в ЕС. Чтобы этого добиться, слов недостаточно, нужны действия и реформы. Решение правительства Грузии — это геополитический выбор, и это не европейское будущее», - написала Браже в социальных сетях.

More than 80% of Georgians see their country’s future in the EU🇪🇺. To achieve that, words are not enough, action and reforms are needed.



🇬🇪 government decision is a geopolitical choice and- it’s not European future.

