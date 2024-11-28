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Грузия на 4 года отказалась от переговоров о вступлении в ЕС; МИД Латвии негодует 2

В мире
Дата публикации: 28.11.2024
BB.LV
Грузия на 4 года отказалась от переговоров о вступлении в ЕС; МИД Латвии негодует

Премьер-мининстр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. На этот срок Тбилиси также отказывается от всех грантов ЕС, добавил он.

Правительство Грузии отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз на следующие четыре года, заявил в четверг, 28 ноября, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на брифинге в центральном офисе "Грузинской мечты" в Тбилиси. "Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года", - сказал Кобахидзе, добавив, что на этот срок Грузия также отказывается от всех грантов и кредитов со стороны ЕС.

"Мы гордая и уважающая себя нация с долгой историей, поэтому для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милость, которую ЕС должен оказать нам", - подчеркнул Кобахидзе

При этом он отметил, что к 2028 году Грузия будет экономически подготовлена к началу переговоров о вступлении в ЕС в 2030 году. "Мы продолжим двигаться в сторону Евросоюза, но мы никому не позволим держать нас в состоянии шантажа и манипуляций", - заявил грузинский премьер.

Официальный статус кандидата на вступление в ЕС Грузия получила в декабре 2023 года.

Решение правительства Грузии уже успела прокомментировать глава МИД Латвии Байба Браже.

«Более 80% грузин видят будущее своей страны в ЕС. Чтобы этого добиться, слов недостаточно, нужны действия и реформы. Решение правительства Грузии — это геополитический выбор, и это не европейское будущее», - написала Браже в социальных сетях.

#грузия #байба браже
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го ноября

    Очередное тяфкание Моськи. Вот грузины забыли ее спросить что и как им делать.

    31
    4
  • Д
    Дед
    28-го ноября

    Ага, Браже посчитала про 80%. Займись своей страной дармоедка!

    55
    3

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