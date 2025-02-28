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На повышенных тонах: Трамп отчитал Зеленского в присутствии журналистов (ДОПОЛНЕНО) 4

В мире
Дата публикации: 28.02.2025
BB.LV

На совместной пресс-конференции президент США Трамп повысил голос на президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении.

Это произошло после того, как украинский лидер выразил сомнение в том, что усилия республиканца по достижению соглашения с Россией приведут к прочному миру.

Президент США в ответ обвинил Зеленского в неуважении к его стране. «Будет очень трудно вести дело таким образом», — сказал Трамп, добавив, что не уверен, что президент Украины сможет заключить соглашение.

«Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте сказать, у вас нет карт на руках. С нами у вас есть карты, но без нас у вас нет никаких карт», - заявил Трамп, добавив, что Зеленский «играет с Третьей мировой войной».

Стенограмма пресс-конференции:

Вице-президент Вэнс сказал, что для того, чтоб остановить войну, нужно говорить с обоими сторонами. В том числе с Путиным.

В ответ президент Владимир Зеленский произнес речь на тему, что Путину нельзя доверять, и ни о чем с ним вообще нельзя договариваться.

Вэнс в ответ сказал, что у Украины большие проблемы на фронте, не хватает людей и нужно заканчивать войну.

Зеленский довольно грубо на это ответил, что Вэнс не был в Украине, а потому не может знать чего хватает, а чего нет.

И далее взял слово Дональд Трамп, который снова стал подводить дело, что нужно поскорее заканчивать войну и также высказал мнение, что у Украины проблемы с текущим положением дел на фронте.

Но Зеленский его перебил: С войной все имеют проблемы. Вы имеете океан, он вас отгораживает. Но вы почувствуете...

Трамп: Вы не можете этого знать. Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы стараемся решить вашу проблему. Не нужно нам навязывать свою позицию.

Зеленский: Мы ничего не навязываем.

Трамп: Вы не имеете права нам диктовать то, что мы будем чувствовать. Нам будет хорошо. Нам будет прекрасно. Мы будем сильными. Мы будем мощными. Вы теперь не в сильной позиции, не очень выгодной с самого начала войны. Вы не в подходящих условиях. Вы не имеете на руках нужных карт.

Зеленский: Я не играю здесь в карты.

Трамп: Я говорю обоснованно. Миллионы людей под угрозой. Мы на грани Третьей мировой. Вы с этим не можете играться. Вы проявляете неуважение к нашей стране. Вы не можете нам указывать, что нам делать. Мы дали вам 350 млрд долларов - оружием, оборудованием. Если бы у вас не было нашего оружия и нашей техники, эта война закончилась бы через две недели.

Зеленский: Я слышал от Путина о трех днях, теперь уже две недели.

Далее, в основном, говорил уже только Трамп. Он снова повторил, что ход событий на войне идет не в пользу Украины. А потому Зеленскому нужно не сопротивляться прекращению огня, а, наоборот, радоваться, что США помогает остановить огонь. И вообще быть благодарными.

И под конец сказал ключевую фразу: «Или мы подписываем соглашение, или мы уходим».

Фразу это можно трактовать так: если Зеленский не захочет подписать соглашение о прекращении огня, то США прекращают всякую поддержку Киева.

ДОПОЛНЕНО: Подписание сделки между США и Украиной сорвалось.

CNN cо ссылкой на источник подтверждает, что Трамп потребовал от делегации Зеленского покинуть Белый дом.

По его данным, после перепалки Трамп и Зеленский разошлись по разным комнатам. Украинская сторона хотела продолжить переговоры, но в Белом доме дали понять, что им нужно уехать.

#дональд трамп #зеленский
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Комментарии (4)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    28-го февраля

    Зеленскому нужно было заключить сделку. А он пытался говорить с позиции силы, или на равных. Но Украине с США нельзя так говорить, а с СШП с президентом Трампом тем более. Он будет говорить на равных только с Путиным и Си, таков его мир. А Зеленскому стоило думать не о лично чувстве величия, а о украинцах которые умирают каждую минуту чтобы у него была возможность сидеть на этом мягком стуле и говорить. Сейчас главное остановить войну. Но Зеленский не справился.

    70
    0
  • MT
    Michael T.
    28-го февраля

    Торговля на 500 миллиардов...Базарный день..

    34
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    28-го февраля

    Идиотизм, Зеленский не первый и не последний, сколько лучших друзей Америки становились их врагами...

    57
    0
  • Д
    Дед
    28-го февраля

    А, Зеля то оказывается мужик! Афигеть! Конечно,за это дорого заплатят украинцы, но так говорить с президентом США? Теперь у него один выход, бежать и клясться в вечной дружбе к Путину!

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