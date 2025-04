Your browser does not support the video tag.

На совместной пресс-конференции президент США Трамп повысил голос на президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении. Это произошло после того, как украинский лидер выразил сомнение в том, что усилия республиканца по достижению соглашения с Россией приведут к прочному миру. Президент США в ответ обвинил Зеленского в неуважении к его стране. «Будет очень трудно вести дело таким образом», — сказал Трамп, добавив, что не уверен, что президент Украины сможет заключить соглашение. «Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте сказать, у вас нет карт на руках. С нами у вас есть карты, но без нас у вас нет никаких карт», - заявил Трамп, добавив, что Зеленский «играет с Третьей мировой войной». Стенограмма пресс-конференции: Вице-президент Вэнс сказал, что для того, чтоб остановить войну, нужно говорить с обоими сторонами. В том числе с Путиным. В ответ президент Владимир Зеленский произнес речь на тему, что Путину нельзя доверять, и ни о чем с ним вообще нельзя договариваться. Вэнс в ответ сказал, что у Украины большие проблемы на фронте, не хватает людей и нужно заканчивать войну. Зеленский довольно грубо на это ответил, что Вэнс не был в Украине, а потому не может знать чего хватает, а чего нет. И далее взял слово Дональд Трамп, который снова стал подводить дело, что нужно поскорее заканчивать войну и также высказал мнение, что у Украины проблемы с текущим положением дел на фронте. Но Зеленский его перебил: С войной все имеют проблемы. Вы имеете океан, он вас отгораживает. Но вы почувствуете... Трамп: Вы не можете этого знать. Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы стараемся решить вашу проблему. Не нужно нам навязывать свою позицию. Зеленский: Мы ничего не навязываем. Трамп: Вы не имеете права нам диктовать то, что мы будем чувствовать. Нам будет хорошо. Нам будет прекрасно. Мы будем сильными. Мы будем мощными. Вы теперь не в сильной позиции, не очень выгодной с самого начала войны. Вы не в подходящих условиях. Вы не имеете на руках нужных карт. Зеленский: Я не играю здесь в карты. Трамп: Я говорю обоснованно. Миллионы людей под угрозой. Мы на грани Третьей мировой. Вы с этим не можете играться. Вы проявляете неуважение к нашей стране. Вы не можете нам указывать, что нам делать. Мы дали вам 350 млрд долларов - оружием, оборудованием. Если бы у вас не было нашего оружия и нашей техники, эта война закончилась бы через две недели. Зеленский: Я слышал от Путина о трех днях, теперь уже две недели. Далее, в основном, говорил уже только Трамп. Он снова повторил, что ход событий на войне идет не в пользу Украины. А потому Зеленскому нужно не сопротивляться прекращению огня, а, наоборот, радоваться, что США помогает остановить огонь. И вообще быть благодарными. И под конец сказал ключевую фразу: «Или мы подписываем соглашение, или мы уходим». Фразу это можно трактовать так: если Зеленский не захочет подписать соглашение о прекращении огня, то США прекращают всякую поддержку Киева. ДОПОЛНЕНО: Подписание сделки между США и Украиной сорвалось. CNN cо ссылкой на источник подтверждает, что Трамп потребовал от делегации Зеленского покинуть Белый дом. По его данным, после перепалки Трамп и Зеленский разошлись по разным комнатам. Украинская сторона хотела продолжить переговоры, но в Белом доме дали понять, что им нужно уехать.

