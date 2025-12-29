Baltijas balss logotype
В Китае с Нового года будут сажать за сексуальное содержание в чатах и переписке 0 287

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жительницы Поднебесной смогут в дальнейшем показать свои фото только лично.

Жительницы Поднебесной смогут в дальнейшем показать свои фото только лично.

Регулирование начали ужесточать после череды скандалов с распространением интимных фото в онлайн-группах без согласия женщин.

В Китае с января вводят запрет на непристойный контент в мессенджерах. Распространять его нельзя даже в личных чатах. Сведения со ссылкой на принятый законопроект приводит издание The Washington Post.

Запрет распространяется на мессенджеры и китайские социальные сети. Власти вводят жесткие меры для искоренения порнографии. Борьба с ней от вопросов морали переросла в правовое русло. В законопроекте особое внимание уделяется защите лиц, не достигших совершеннолетия.

За распространение откровенного контента грозит штраф в размере 700 долларов или арест на 10-15 суток. При вовлечении малолетних тюремное заключение может увеличиться. Вводимые правила станут частью политики Китая по контролю над информацией в интернет-пространстве. Правозащитники опасаются, что из-за них власти получат доступ к частной переписке населения. Регулирование начали ужесточать после череды скандалов с распространением интимных фото в онлайн-группах без согласия женщин. Благодаря начатой реформе власти надеются создать безопасное цифровое пространство.

Объявление новых правил произошло на фоне громкого скандала этим летом. В Telegram-группе MaskPark было обнаружено массовое распространение интимных фотографий женщин без их согласия. Инцидент вызвал волну общественного возмущения и стал дополнительным аргументом для власти в пользу ужесточения регулирования.

Новая политика вписывается в общую стратегию Китая по усилению контроля над интернетом - от цензуры социальных сетей до ограничения цифровых сервисов и контента.

Органы цензуры обычно рассматривают ЛГБТ-контент как аморальный и регулярно подвергают цензуре непорнографические изображения такого контента в СМИ. Позитивные изображения однополых отношений в фильмах и на телевидении были удалены цензурой из эфира, и, по данным Human Rights Watch, негативные изображения ЛГБТК-людей «обычны и широко распространены».

#цензура #социальные сети #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
