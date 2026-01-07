Baltijas balss logotype
Из соображений безопасности въезд в Латвию запрещён трём гражданам России

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из соображений безопасности въезд в Латвию запрещён трём гражданам России

Во вторник в пункте пограничного контроля «Терехово» из соображений безопасности был запрещён въезд в Латвию трём гражданам России, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

В первые шесть дней января попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы зафиксировано не было.

Правительство продлило режим усиленной охраны границы в приграничье с Беларусью до 30 июня этого года. Он введён из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, создаваемого Беларусью. Режим усиленного контроля установлен в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и в волости Каунатас Резекненского края.

#граница #Латвия #безопасность #Беларусь #Россия #мигранты
Оставить комментарий

