Во вторник в пункте пограничного контроля «Терехово» из соображений безопасности был запрещён въезд в Латвию трём гражданам России, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

В первые шесть дней января попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы зафиксировано не было.

Правительство продлило режим усиленной охраны границы в приграничье с Беларусью до 30 июня этого года. Он введён из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, создаваемого Беларусью. Режим усиленного контроля установлен в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и в волости Каунатас Резекненского края.