20-летняя модель OnlyFans прославилась на весь мир из-за жуткого инцидента. Весной 2025 года полуживую девушку нашли на одной из стройплощадок Дубая после конфликта с богатыми друзьями.

Украинская модель и блогерша, найденная с ужасными травмами в Дубае после «падения с высоты», снова начала ходить. 10 месяцев – именно столько длилась тяжелая реабилитация, которая в итоге дала результат. Теперь Мария Ковальчук живет в Норвегии, где ей ранее удалось получить статус беженки. Время от времени она выходит на связь с подписчиками и даже не пытается отрицать - еще недавно ее пугала одна мысль о случившемся.

«Я все думала, как я буду жить с этими травмами, с этим шрамом, изуродованной… как я вообще смогу продолжать жить… Но со временем мое восприятие мира начало меняться. Я стала уделять больше внимания своему внутреннему миру и поняла, что самое важное — это ваше внутреннее состояние», - сетовала Мария, которой не давала покоя еще одна проблема – поиски настоящей любви, о великом чувстве она грезила еще до трагедии…

После серии сложнейших операций врачам удалось поставить на ноги искалеченную пациентку, продолжающую обвинять в своих бедах «русских мажоров». К слову, Мария хоть и заявляла о невообразимых издевательствах, но в итоге так и не сумела описать «пытки», которым ее якобы подвергли богатые друзья.

Ранее о девушке нелестным образом высказался бывший бойфренд. Николай уверял публику, что Мария Ковальчук зарабатывала эскортом, причем речь шла о довольно скромных гонорарах.

«Никакие шейхи ее, конечно, не заказывали, не дотягивает Маша до этого уровня. Она и в лучшие годы была, что называется, не фонтан, а сейчас так вообще… За 500 долларов она согласилась составить им компанию…» - озвучил свою версию произошедшего бывший парень модели.