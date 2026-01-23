Baltijas balss logotype
Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой 0 166

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.01.2026
LETA
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой

Главная причина того, что до сих пор в этом году на латвийско-белорусской границе не выявлены нарушители, - погода: суровые морозы и занесенные снегом дороги, из-за которых несколько дней, проведенных в лесу, могли бы нанести вред не только здоровью нарушителей границы, но и самим организаторам нелегального пересечения, признали агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Пограничники выполняют свои обязанности на высоком уровне, непрерывно контролируя государственную границу как физически, так и с использованием технических средств и решений, подчеркивают в погранохране. Строительство пограничной инфраструктуры также облегчает выполнение их функций и задач.

В погранохране также напомнили, что до сих пор не отменен пограничный контроль на внутренних границах Польши и Германии, что затрудняет или делает невозможным, в том числе, попадание незаконно пересекших государственную границу ЕС лиц в страну назначения.

В первые 22 дня января не выявлено попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы.

В четверг на пункте пограничного контроля в Терехово, Гребнево и Патерниеки во въезде в Латвию было отказано трем гражданам России, одному гражданину Украины и одному гражданину Литвы по соображениям безопасности.

Как сообщалось, правительство приняло решение о продлении усиленного режима пограничной охраны на границе с Беларусью до 30 июня 2026 года. Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

#Литва #Украина #Латвия #безопасность #Беларусь #Россия #мигранты
Оставить комментарий

