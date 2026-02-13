Baltijas balss logotype
Такого снегопада давно не знали здешние места: Рига встала в пробках (ДОПОЛНЕНО) 7 3200

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Такого снегопада давно не знали здешние места: Рига встала в пробках (ДОПОЛНЕНО)

Рижан призывают смириться с замедлением движения транспорта, сообщили в Рижской думе. Количество аварий в 2,5 раза превысило средний показатель за сутки. ДОПОЛНЕНО: К 19:00 в Латвии уже зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий.

Учитывая влияние погодных условий, самоуправление призывает жителей считаться с замедленным движением, в том числе с возможными задержками общественного транспорта, и заранее планировать дополнительное время для поездок.

Городские власти обещают по мере сил убирать снег с дорог. В работах задействовано 112 единиц техники. Уборка снега продолжится также вечером и ночью.

Между тем в Риге и пригороде во многих местах образуются серьёзные пробки. В частности, больше времени в пути придётся провести, заезжая на отдельные улицы центра Риги, например, на улицы Элизабетес, Авоту, Гертрудес, Лачплеша, Стабу, Александра Чака и многие другие.

Также заторы наблюдаются на Вантовом и Каменном мостах, а также во многих других местах Риги.

Тем временем тут и там возникают аварии. В пятницу в Латвии с 6:00 до 16:00 в общей сложности зарегистрировано 160 дорожно-транспортных происшествий. И еще не вечер... Для сравнения: в обычные дни без снега полиция в среднем регистрирует около 100 аварий в сутки.

В частности, около 15:00 произошло дорожно-транспортное происшествие на участке между Саласпилсом и Бабите. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, движение регулируется по одной полосе. Три человека доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщили в Государственной полиции, за это время в стране всего зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими, из них четыре произошли в Рижском регионе. Также наибольшее число аварий без пострадавших — 86 — произошло в Рижском регионе.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, снегопад будет продолжаться до вечера.

ДОПОЛНЕНО: К 19:00 в Латвии уже зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий.

#Рига #погода #Латвия #транспорт #ДТП #уборка снега #общественный транспорт
(7)
  • .. ...
    .. ...
    13-го февраля

    В советское время такого не было, все дороги были чистые

    18
    1
  • Д
    Дед
    13-го февраля

    Ну, где там латышская дума, даже, снег почистить не может. Абсолютно, бесперспективные руководители. Могут только туалеты за 3000 евро красить, а снег почистить, уже никак. Ни каждая нация способна управлять.

    31
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Дед
    16-го февраля

    Не может, так как за эти деньги, они одну особу с министерства сообщения (контора которая в ответе, по факту за уборку дорог и тд) отправили в Бостон учиться на 2 года, с общей стоимостью учёбы и проживания в 250 тысяч евро. А мы налогоплательщики должны сами это всё лопатами выгребать, при том лопаты тоже за свой счёт товарищи!

    1
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го февраля

    Тихий кошмар заполняет коридоры Рижской думы и постепенно проникает в кабинеты.

    Снег валит, а на очистку денег нет.

    Пропиты на Рождественских банкетах и разворованы на премии и бонусы для руководства.

    47
    4
  • A
    Aleks
    13-го февраля

    112 единиц техники для уборки снега... В маленьком Таллине,где и бюджет намного меньше-200 единиц снегоуборочной техники вышли на улицы... Видимо,не все деньги пошли Зеленскому в карман и обратно как у господина Клейнберга. Стыдоба 112 и 200!!!👽

    59
    3
  • bt
    bory tschist
    Aleks
    13-го февраля

    ... редким придурком нужно быть, чтобы "догадываться" – что деньги отправленные Латвией для Украины, её Hарода, направлялись именно … Зеленскому

    10
    28
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleks
    13-го февраля

    И уд совсем конченым придурком надо быть, чтобы считать, что Миндич отлил золотой унитаз из собственныз накоплений, а Зеленский купил виллу Гитлера со своей зарплаты.

    23
    1
Читать все комментарии

Видео