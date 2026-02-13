Рижан призывают смириться с замедлением движения транспорта, сообщили в Рижской думе. Количество аварий в 2,5 раза превысило средний показатель за сутки. ДОПОЛНЕНО: К 19:00 в Латвии уже зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий.

Учитывая влияние погодных условий, самоуправление призывает жителей считаться с замедленным движением, в том числе с возможными задержками общественного транспорта, и заранее планировать дополнительное время для поездок.

Городские власти обещают по мере сил убирать снег с дорог. В работах задействовано 112 единиц техники. Уборка снега продолжится также вечером и ночью.

Между тем в Риге и пригороде во многих местах образуются серьёзные пробки. В частности, больше времени в пути придётся провести, заезжая на отдельные улицы центра Риги, например, на улицы Элизабетес, Авоту, Гертрудес, Лачплеша, Стабу, Александра Чака и многие другие.

Также заторы наблюдаются на Вантовом и Каменном мостах, а также во многих других местах Риги.

Тем временем тут и там возникают аварии. В пятницу в Латвии с 6:00 до 16:00 в общей сложности зарегистрировано 160 дорожно-транспортных происшествий. И еще не вечер... Для сравнения: в обычные дни без снега полиция в среднем регистрирует около 100 аварий в сутки.

В частности, около 15:00 произошло дорожно-транспортное происшествие на участке между Саласпилсом и Бабите. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, движение регулируется по одной полосе. Три человека доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщили в Государственной полиции, за это время в стране всего зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими, из них четыре произошли в Рижском регионе. Также наибольшее число аварий без пострадавших — 86 — произошло в Рижском регионе.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, снегопад будет продолжаться до вечера.

ДОПОЛНЕНО: К 19:00 в Латвии уже зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий.