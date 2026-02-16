Светлана ЧАЙКОВСКАЯ, врач-гигиенист, поясняет: «При выборе витаминно-минеральных комплексов важно проконсультироваться с врачом. Рекомендуется обратиться к терапевту или врачу общей практики. Мнение специалиста необходимо, так как использование витаминных комплексов имеет свои особенности.»

Чтобы понять, какие вещества нужны вашему организму, следует сдать анализ крови на витаминный статус. На основании результатов врач сможет определить, каких витаминов вам не хватает.

Например, такие симптомы, как усталость и слабость, могут указывать на недостаток витаминов С, А, Е, В1, В2 и В12. Бессонница может возникнуть при дефиците витаминов В6 и РР. Выпадение волос часто связано с нехваткой витаминов А, В6 и биотина.»