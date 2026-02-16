Baltijas balss logotype
Как выбрать витамины зимой? 1 296

Дом и сад
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать витамины зимой?

Не стоит приобретать витамины без обдумывания.

 

Светлана ЧАЙКОВСКАЯ, врач-гигиенист, поясняет: «При выборе витаминно-минеральных комплексов важно проконсультироваться с врачом. Рекомендуется обратиться к терапевту или врачу общей практики. Мнение специалиста необходимо, так как использование витаминных комплексов имеет свои особенности.»

Чтобы понять, какие вещества нужны вашему организму, следует сдать анализ крови на витаминный статус. На основании результатов врач сможет определить, каких витаминов вам не хватает.

Например, такие симптомы, как усталость и слабость, могут указывать на недостаток витаминов С, А, Е, В1, В2 и В12. Бессонница может возникнуть при дефиците витаминов В6 и РР. Выпадение волос часто связано с нехваткой витаминов А, В6 и биотина.»

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    16-го февраля

    Всё витамины, это весьма сложные органические вещества и любой химик вам скажет, что искусственно создать их невозможно. Поэтому, все искусственные витамины, в аптеке являются муляжом, они бесполезны и кроме вреда они вам ничего не принесут. Не бросайте деньги на ветер. Старайтесь употреблять в пищу продукты богатые витаминам и будьте здоровы!

    4
    2

Видео