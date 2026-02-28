Свежая публикация в Journal of Integrative Agriculture сообщает, что китайские учёные разработали новый вид помидоров с ароматом, напоминающим попкорн, с помощью технологии генетического редактирования. Предполагается, что этот прорыв поможет решить проблему угасания запаха плодов во время транспортировки и хранения.

Помидоры — один из наиболее широко культивируемых и потребляемых продуктов в мире. Они ценятся за яркий цвет, универсальность в приготовлении и питательность. Кроме того, аромат томатов существенно повышает их привлекательность, напрямую влияя на потребление и рыночную стоимость.

Однако плоды теряют запах из-за метаболических изменений, которые начинаются сразу после того, как помидор снимают с куста. Это приводит к дальнейшему ухудшению вкуса при транспортировке и хранении. Теперь учёным удалось создать помидоры с выдающимися ароматическими характеристиками.

Исследователи добились этого, модифицировав два ключевых гена с помощью технологии генетического редактирования CRISPR/Cas9. В частности, была нарушена работа гена бетаин-альдегиддегидрогеназы 2 (BADH2). Его блокировка привела к накоплению 2-ацетил-1-пирролина (2-AP) — органического соединения, отвечающего за аромат, напоминающий попкорн.

Позже учёные изучили вариации этого гена и выявили два варианта — SlBADH1 и SlBADH2, которые также были заблокированы. Эти мутации продемонстрировали значительно более высокое содержание 2-AP. В результате деактивация данных генов позволила усилить вкус без ущерба для урожайности.