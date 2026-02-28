Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Учёные создали первые в мире помидоры с ароматом попкорна 0 12

Дом и сад
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Учёные создали первые в мире помидоры с ароматом попкорна

Свежая публикация в Journal of Integrative Agriculture сообщает, что китайские учёные разработали новый вид помидоров с ароматом, напоминающим попкорн, с помощью технологии генетического редактирования. Предполагается, что этот прорыв поможет решить проблему угасания запаха плодов во время транспортировки и хранения.

Помидоры — один из наиболее широко культивируемых и потребляемых продуктов в мире. Они ценятся за яркий цвет, универсальность в приготовлении и питательность. Кроме того, аромат томатов существенно повышает их привлекательность, напрямую влияя на потребление и рыночную стоимость.

Однако плоды теряют запах из-за метаболических изменений, которые начинаются сразу после того, как помидор снимают с куста. Это приводит к дальнейшему ухудшению вкуса при транспортировке и хранении. Теперь учёным удалось создать помидоры с выдающимися ароматическими характеристиками.

Исследователи добились этого, модифицировав два ключевых гена с помощью технологии генетического редактирования CRISPR/Cas9. В частности, была нарушена работа гена бетаин-альдегиддегидрогеназы 2 (BADH2). Его блокировка привела к накоплению 2-ацетил-1-пирролина (2-AP) — органического соединения, отвечающего за аромат, напоминающий попкорн.

Позже учёные изучили вариации этого гена и выявили два варианта — SlBADH1 и SlBADH2, которые также были заблокированы. Эти мутации продемонстрировали значительно более высокое содержание 2-AP. В результате деактивация данных генов позволила усилить вкус без ущерба для урожайности.

Читайте нас также:
#наука #технологии #исследования #помидоры #запах
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно выбирать саженцы для дачного участка?
Изображение к статье: Можно ли использовать фен для разморозки холодильника?
Изображение к статье: Где оптимально высаживать картофель?
Изображение к статье: Какие особенности удобрения репчатого лука?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Живописный край близ границы с Литвой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Запущен механизм самоуничтожения Латвии - Neatkarīgā
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео