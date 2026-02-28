Каждый, кто хотя бы раз перенес коронавирус, знает, как тяжело обходиться без обоняния. Запахи не только обогащают наше восприятие окружающего мира, но и способны вызывать изменения в генах клеток, находящихся далеко за пределами носа.

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде обратили внимание на то, что концепция доставки лекарств через нос не является новой. Однако до сих пор не проводилось глубоких исследований о том, какие болезни можно лечить с помощью одорантов, включая рак и нейродегенеративные заболевания.

Чтобы проверить эту гипотезу, команда ученых провела эксперимент на дрозофилах и мышах. В течение пяти дней они подвергали животных воздействию различных концентраций паров диацетила — летучего соединения, выделяемого дрожжами в процессе брожения фруктов. Кроме того, в лаборатории были выведены человеческие клетки, на которые также проверяли влияние диацетила.

Как сообщают авторы исследования в журнале eLife, диацетил вызвал значительные изменения в экспрессии генов у мух и мышей, включая клетки мозга, легкие мышей и усики мух. Последующие эксперименты показали, что фруктовые пары способны останавливать рост клеток нейробластомы у человека и замедлять прогрессирование нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Хантингтона, которая сопровождается нейропсихиатрическими симптомами и прогрессирующими когнитивными нарушениями.

Таким образом, клеточные и молекулярные биологи пришли к выводу, что некоторые летучие соединения, выделяемые микробами и продуктами питания, могут изменять эпигенетические состояния нейронов и других эукариотических клеток.

Тем не менее, в исследовании есть и некоторые недостатки. Например, отсутствует детальный анализ основных механизмов, которые могли бы объяснить, как запахи вызывают изменения в клетках, находящихся далеко от носа. Также неясно, как долго будет сохраняться эффект от запаха, как часто нужно вдыхать фруктовые пары и не приведет ли это к негативным последствиям. В этом плане можно вспомнить слова Парацельса: «Все — яд, все — лекарство; и то, и другое зависит от дозы».