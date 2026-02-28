Baltijas balss logotype
Вдыхайте глубже: аромат спелых фруктов побеждает раковые клетки

Дом и сад
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вдыхайте глубже: аромат спелых фруктов побеждает раковые клетки

Теперь необходимо выяснить, как именно это происходит.

 

Каждый, кто хотя бы раз перенес коронавирус, знает, как тяжело обходиться без обоняния. Запахи не только обогащают наше восприятие окружающего мира, но и способны вызывать изменения в генах клеток, находящихся далеко за пределами носа.

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде обратили внимание на то, что концепция доставки лекарств через нос не является новой. Однако до сих пор не проводилось глубоких исследований о том, какие болезни можно лечить с помощью одорантов, включая рак и нейродегенеративные заболевания.

Чтобы проверить эту гипотезу, команда ученых провела эксперимент на дрозофилах и мышах. В течение пяти дней они подвергали животных воздействию различных концентраций паров диацетила — летучего соединения, выделяемого дрожжами в процессе брожения фруктов. Кроме того, в лаборатории были выведены человеческие клетки, на которые также проверяли влияние диацетила.

Как сообщают авторы исследования в журнале eLife, диацетил вызвал значительные изменения в экспрессии генов у мух и мышей, включая клетки мозга, легкие мышей и усики мух. Последующие эксперименты показали, что фруктовые пары способны останавливать рост клеток нейробластомы у человека и замедлять прогрессирование нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Хантингтона, которая сопровождается нейропсихиатрическими симптомами и прогрессирующими когнитивными нарушениями.

Таким образом, клеточные и молекулярные биологи пришли к выводу, что некоторые летучие соединения, выделяемые микробами и продуктами питания, могут изменять эпигенетические состояния нейронов и других эукариотических клеток.

Тем не менее, в исследовании есть и некоторые недостатки. Например, отсутствует детальный анализ основных механизмов, которые могли бы объяснить, как запахи вызывают изменения в клетках, находящихся далеко от носа. Также неясно, как долго будет сохраняться эффект от запаха, как часто нужно вдыхать фруктовые пары и не приведет ли это к негативным последствиям. В этом плане можно вспомнить слова Парацельса: «Все — яд, все — лекарство; и то, и другое зависит от дозы».

