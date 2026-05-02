В мае на даче следует провести работы, которые обеспечат высокий урожай и поддержат здоровье растений. Особенно много задач предстоит выполнить в начале месяца. О том, какие важные дела стоит запланировать на дачном участке в мае, рассказывает агроном Наталья Минина.

1. Устранение сорняков

Первое, с чего стоит начать, — это удалить сорняки и растительные остатки. Многие из них, например пастушья сумка, являются источником патогенов и могут спровоцировать болезни у садовых растений на протяжении всего вегетационного периода. Кроме того, сорняки производят огромное количество семян (до сотен тысяч за лето), что создаёт дополнительные проблемы.

2. Обрезка листьев и рыхление садовой земляники

Необходимо удалить все повреждённые или больные листья. Затем следует аккуратно прорыхлить почву между рядами, избегая глубокого рыхления, чтобы не повредить корни. Этот процесс важен, так как он обеспечивает доступ кислорода к корневой системе и способствует нормальному развитию растений.

Вместе с рыхлением можно внести удобрения в уже плодоносящие посадки. Молодым кустикам обычно достаточно удобрений, добавленных при посадке, поэтому в них удобрения вносить не обязательно. Для подкормки клубники подойдут комплексные удобрения и гуматы, которые обеспечат стабильный рост и хороший урожай.

3. Проведение прививок растений

Период до распускания почек является оптимальным для прививок на древесных плодовых растениях. С помощью прививки на одном растении можно получить несколько сортов. Важно учитывать одновременность созревания плодов прививаемых сортов — нельзя прививать на одно дерево раннеспелые и поздние сорта. Для весенних прививок лучше всего подходит метод прививки в расщеп.

4. Обработка плодово-ягодных растений от болезней и вредителей

В мае необходимо внимательно осмотреть стволы плодовых деревьев на наличие морозобойных трещин — длинных продольных разрывов коры. Их следует замазать садовым варом. Если трещина большая, рекомендуется обмотать её мешковиной, но не забудьте снять её в середине лета.

Трещины представляют собой серьёзные раны, через которые проникает множество спор грибов и бактерий, вызывающих различные заболевания. Тщательная замазка трещины способствует её быстрому заживлению и восстановлению растения.

Также необходимо провести обработку от насекомых-вредителей до цветения плодовых деревьев и кустарников. Можно использовать как химические, так и биологические препараты, а также настои горчицы, лука и чеснока. Обратите внимание на смородину: если на ней есть вздувшиеся почки, их следует удалить, так как внутри них может находиться почковый клещ. Для отпугивания стеклянницы от смородины можно опудрить кусты порошком из сухих цветков и листьев пижмы.

5. Вегетативное размножение кустарников и многолетних растений

Май — подходящее время для размножения кустарников делением куста или отводками. Если куст недостаточно крупный для деления, можно использовать размножение отводками. Для этого ветку нужно наклонить, укрепить в почве (пришпилить) и присыпать землёй. Вскоре появятся корни, и осенью можно будет получить несколько новых растений с хорошо развитой корневой системой.

Многолетние растения, такие как астильба, шалфей и бадан, также можно размножить делением куста.

6. Посев овощных и зеленных культур

В начале месяца можно начинать посев в открытый грунт таких культур, как морковь, петрушка, укроп и шпинат. Более теплолюбивые культуры, такие как салат и редис, лучше сеять под плёнку. В условиях сухой погоды важно обеспечить дополнительный полив.

7. Посадка картофеля

В мае обычно происходит посадка картофеля, но иногда трудно определить оптимальный срок. В этом может помочь береза: как только на ней появились мужские серёжки и полетела пыльца, значит, почва достаточно прогрелась, и можно начинать посадку.

Однако перед посадкой не забудьте защитить клубни от вредителей и заболеваний, обработав посадочный материал фунгицидными и инсектицидными препаратами. Также можно использовать биопрепараты на основе штамма Bacillus subtilis, которые способствуют улучшению иммунитета и клубнеобразованию у растений.