Долгие споры о пользе и вреде кофе продолжаются среди ученых, но многие люди не готовы отказаться от этого напитка. Тем не менее, соблюдая определенные правила, можно получить от кофе исключительно полезные эффекты.

О том, когда и как правильно пить кофе, чтобы извлечь максимальную пользу, рассказывает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько.

Что нужно знать о кофе

«Кофеин оказывает нейропротекторное и гепатопротекторное действие (на мозг и печень), если его потребление не превышает нормы. Он улучшает концентрацию и способность к запоминанию», — отмечает нутрициолог.

Кофеин блокирует аденозин и активирует нашу систему, придавая ей больше энергии. Кофе не увеличивает уровень энергии, а изменяет время высвобождения аденозина, который затем заставляет нас чувствовать усталость.

«Кофеин — это растительный алкалоид (горечь). Он не просто стимулятор, а бустер, влияющий на поведение. Он стимулирует высвобождение дофамина в области мозга, отвечающей за ясность мышления. Повышает уровень ацетилхолина, улучшая способность мыслить и адаптироваться к умственным и физическим изменениям. Действует как антагонист аденозина, который вызывает сонливость в первой половине дня», — добавляет Голобородько.

Когда и как правильно пить кофе

Нутрициолог рекомендует придерживаться нескольких правил при употреблении кофе, чтобы извлечь максимум пользы и избежать негативного влияния на сон.

Правила употребления кофе:

* избегайте кофеина в первые 90-120 минут после пробуждения

* делайте перерывы, иногда на 2-5 дней без кофе

* оптимальная доза — 1-3 мг/кг массы тела, что обеспечит все преимущества кофе без нервозности. Если ваш вес 80 кг, то ваша доза составит 160-200 мг. Это примерно 1,5 чашки фильтрованного кофе или 1-2 эспрессо

* не пейте кофе менее чем за 8-10 часов до сна, это время, необходимое для метаболизма кофеина

«Если кофе слишком возбуждает, компенсируйте его равным количеством воды или лучше электролитным напитком. Также избегайте пить кофе натощак — он принесет не только преимущества, но и все минусы усталости», — заключает Голобородько.

Источник: 1001sovet