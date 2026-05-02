Долгие споры о пользе и вреде кофе продолжаются среди ученых, но многие люди не готовы отказаться от этого напитка. Тем не менее, соблюдая определенные правила, можно получить от кофе исключительно полезные эффекты.
О том, когда и как правильно пить кофе, чтобы извлечь максимальную пользу, рассказывает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько.
Что нужно знать о кофе
«Кофеин оказывает нейропротекторное и гепатопротекторное действие (на мозг и печень), если его потребление не превышает нормы. Он улучшает концентрацию и способность к запоминанию», — отмечает нутрициолог.
Кофеин блокирует аденозин и активирует нашу систему, придавая ей больше энергии. Кофе не увеличивает уровень энергии, а изменяет время высвобождения аденозина, который затем заставляет нас чувствовать усталость.
«Кофеин — это растительный алкалоид (горечь). Он не просто стимулятор, а бустер, влияющий на поведение. Он стимулирует высвобождение дофамина в области мозга, отвечающей за ясность мышления. Повышает уровень ацетилхолина, улучшая способность мыслить и адаптироваться к умственным и физическим изменениям. Действует как антагонист аденозина, который вызывает сонливость в первой половине дня», — добавляет Голобородько.
Когда и как правильно пить кофе
Нутрициолог рекомендует придерживаться нескольких правил при употреблении кофе, чтобы извлечь максимум пользы и избежать негативного влияния на сон.
Правила употребления кофе:
* избегайте кофеина в первые 90-120 минут после пробуждения
* делайте перерывы, иногда на 2-5 дней без кофе
* оптимальная доза — 1-3 мг/кг массы тела, что обеспечит все преимущества кофе без нервозности. Если ваш вес 80 кг, то ваша доза составит 160-200 мг. Это примерно 1,5 чашки фильтрованного кофе или 1-2 эспрессо
* не пейте кофе менее чем за 8-10 часов до сна, это время, необходимое для метаболизма кофеина
«Если кофе слишком возбуждает, компенсируйте его равным количеством воды или лучше электролитным напитком. Также избегайте пить кофе натощак — он принесет не только преимущества, но и все минусы усталости», — заключает Голобородько.
Источник: 1001sovet
