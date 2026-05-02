Будут ли магнитные бури в субботу витать над Латвией? 0 368

Наша Латвия
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Будут ли магнитные бури в субботу витать над Латвией?

Космическая погода становится все более непредсказуемой, и многие ощущают ее влияние на своем самочувствии.

В пятницу, 1 мая, наблюдались геомагнитные возмущения. В субботу, 2 мая, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 15 процентов. Вероятность магнитных бурь — 7 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 78 процентов.

Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. Тем не менее врачи советуют не «накручивать» себя еще больше, находясь в ожидании проблем со здоровьем, а жить обычной жизнью, наслаждаться летом, стараться избегать стрессов. Но важно, чтобы все лекарства, которые вы принимаете, в том числе и при экстренных случаях, были у вас в запасе.

В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

#питание #врачи #стресс #магнитные бури #метеозависимость #здоровье #лето
