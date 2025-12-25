На зимние праздники год хозяйки часто отваривают язык, говяжий или свиной. Используют его в качестве ингредиента для оливье, дополнительного мяса для холодца, а еще из языка получается великолепная нарезка. Главное, чтобы мясо получилось нежным. О том, как сварить язык, чтобы он был мягким и вкусным, а также как очистить его, рассказал Олег Кусов, шеф-повар.

— Языки можно использовать разные: бараньи, свиные, говяжьи, оленьи, даже утиные. Чаще используют свиные, хотя массово варят говяжьи. Но и бараньи тоже хороши, они очень вкусные.

Нельзя сказать, что свиной язык — жирный. Это не мясо, по жирности свиной язык не превосходит говяжий, я обычно дома готовлю холодец со свиными языками.

Выбирать язык совершенно несложно, они все одинаковые, замороженные, просто берите любой. Единственное — в утиных язычках есть косточка.

Как варить язык

Варить любой язык нужно одинаково, до мягкости, в очень ароматном бульоне, но без сильного кипения. В бульон при варке можно добавлять:

подпеченный лук, чеснок, морковь, стебли или корень сельдерея, душистый перец (обязательно), лавровый лист, черный перец горошком.

Еще по желанию можно положить сычуаньский перец, бадьян, корицу.

Все это опускаем в воду, доводим до кипения и погружаем в бульон язык. Варим до мягкости. Время варки зависит от размера языка.

Все языки имеют разную плотность, время варки будет разным. Дольше всего варится говяжий язык, примерно 2-2,5 часа. Свиной сварится быстрее.

Надо иметь в виду, что язык — это суперсильная мышца, ее нужно хорошо проварить.

Как очистить язык

Самое сложное — не сварить язык, а очистить его после варки.

Нужно чистить горячим, прямо сразу, как достали из кипятка. Надеваете самые плотные перчатки, можно несколько пар, чтобы не обжечь руки. Открываете кран с холодной водой и начинаете чистить горячий-горячий язык под холодной водой. Тогда он получится идеально красивым и ровным.

Как использовать язык

Я отвариваю язык для холодца: варю его вместе с остальным мясом, потом очищаю и измельчаю.

Можно добавлять отварной язык в оливье или делать с ним другие салаты.

Еще делают нарезку из языка.

В принципе, можно делать все, что делаете с вареным мясом.

Еще можно тонко нарезать язык, приготовить пюре из лисичек, положить его на язык, насыпать много черного перца. Картошечку потомить в сливках, и выложить все это сверху — невероятно вкусно получится.