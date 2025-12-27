Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Русский» оливье должен быть с черной икрой (ВИДЕО) 0 142

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Русский» оливье должен быть с черной икрой (ВИДЕО)

Конкуренты пытались воспроизвести оригинальный рецепт множество раз, но, не зная всех ингредиентов, неизменно терпели неудачу.

 

Во Франции наш любимый салат известен как «русский салат». Название «оливье» он получил в честь повара-француза Люсьена Оливье, который готовил его в своем знаменитом ресторане «Эрмитаж» на Трубной площади в Москве в XIX веке.

Здание, где находился ресторан, сохранилось до наших дней — это дом №14 по Петровскому бульвару, на углу с Неглинной. «Эрмитаж» впечатлял гостей белыми колоннами, хрустальными люстрами, изолированными кабинетами и роскошными интерьерами. Молодой француз готовил в своем ресторане блюда французской кухни, знакомые ему с детства.

Успеху способствовал уникальный рецепт майонеза семьи Оливье, в который добавляли горчицу и несколько «секретных» специй, благодаря чему вкус соуса становился слегка острым. Француз так тщательно охранял свой секрет, что всегда готовил майонез в одиночестве в специальной комнате за закрытыми дверями.

Как и любой великий повар, Люсьен Оливье не остановился на достигнутом и создал новый салат, который пришелся по вкусу изысканной московской публике. Посетители нарекли это блюдо в честь его создателя — «Салат Оливье». С тех пор имя Оливье стало нарицательным.

Конкуренты пытались воспроизвести оригинальный рецепт множество раз, но, не зная всех ингредиентов, неизменно терпели неудачу — вкус настоящего «Салата Оливье» можно было оценить только в ресторане «Эрмитаж».

Первоначально в состав блюда входили отварные рябчики и куропатки, уложенные слоями желе из бульона. По краям располагались кусочки говяжьего языка и вареные раковые шейки. Всё это заправлялось фирменным майонезом. Украшением служила горка картофеля с корнишонами, ломтики вареных перепелиных яиц и паюсная черная икра.

Однако однажды Люсьен заметил, что гости, заказывая это блюдо, сразу перемешивали все ингредиенты, не обращая внимания на украшения, и с аппетитом поглощали получившуюся массу. Предприимчивый француз смешал все компоненты и заправил их своим майонезом. Так родился знаменитый салат, ставший визитной карточкой русской кухни, прошедший долгий путь и трансформировавшийся из изысканного в банальный «Салат из дичи».

Именно под таким названием приводится его упрощенный рецепт в «Книге о вкусной и здоровой пище», которая была у каждой советской хозяйки. Главный принцип «всё измельчить и заправить майонезом» получил широкое распространение на просторах советского и постсоветского пространства, породив множество вариаций на тему знаменитого салата.

Рябчиков заменили куриным мясом, а затем и просто колбасой. Вместо раковых шеек начали добавлять морковь. Каперсы заменили зеленым горошком, а листья салата — петрушкой. В состав салата вошел лук, что сразу придавало ему острый вкус. Телячий язык и паюсная черная икра полностью исчезли из рецепта. Тем не менее, салат Оливье выжил в сложных условиях и по-прежнему является для большинства из нас символом праздника.

Читайте нас также:
#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Международный день шоколадных конфет: как правильно выбрать сладости
Изображение к статье: Действительно ли взрослым не рекомендуется пить цельное молоко?
Изображение к статье: Продукты, способствующие улучшению памяти
Изображение к статье: Тамале и котекино: новогодние блюда разных стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео