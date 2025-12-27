Конкуренты пытались воспроизвести оригинальный рецепт множество раз, но, не зная всех ингредиентов, неизменно терпели неудачу.

Во Франции наш любимый салат известен как «русский салат». Название «оливье» он получил в честь повара-француза Люсьена Оливье, который готовил его в своем знаменитом ресторане «Эрмитаж» на Трубной площади в Москве в XIX веке.

Здание, где находился ресторан, сохранилось до наших дней — это дом №14 по Петровскому бульвару, на углу с Неглинной. «Эрмитаж» впечатлял гостей белыми колоннами, хрустальными люстрами, изолированными кабинетами и роскошными интерьерами. Молодой француз готовил в своем ресторане блюда французской кухни, знакомые ему с детства.

Успеху способствовал уникальный рецепт майонеза семьи Оливье, в который добавляли горчицу и несколько «секретных» специй, благодаря чему вкус соуса становился слегка острым. Француз так тщательно охранял свой секрет, что всегда готовил майонез в одиночестве в специальной комнате за закрытыми дверями.

Как и любой великий повар, Люсьен Оливье не остановился на достигнутом и создал новый салат, который пришелся по вкусу изысканной московской публике. Посетители нарекли это блюдо в честь его создателя — «Салат Оливье». С тех пор имя Оливье стало нарицательным.

Конкуренты пытались воспроизвести оригинальный рецепт множество раз, но, не зная всех ингредиентов, неизменно терпели неудачу — вкус настоящего «Салата Оливье» можно было оценить только в ресторане «Эрмитаж».

Первоначально в состав блюда входили отварные рябчики и куропатки, уложенные слоями желе из бульона. По краям располагались кусочки говяжьего языка и вареные раковые шейки. Всё это заправлялось фирменным майонезом. Украшением служила горка картофеля с корнишонами, ломтики вареных перепелиных яиц и паюсная черная икра.

Однако однажды Люсьен заметил, что гости, заказывая это блюдо, сразу перемешивали все ингредиенты, не обращая внимания на украшения, и с аппетитом поглощали получившуюся массу. Предприимчивый француз смешал все компоненты и заправил их своим майонезом. Так родился знаменитый салат, ставший визитной карточкой русской кухни, прошедший долгий путь и трансформировавшийся из изысканного в банальный «Салат из дичи».

Именно под таким названием приводится его упрощенный рецепт в «Книге о вкусной и здоровой пище», которая была у каждой советской хозяйки. Главный принцип «всё измельчить и заправить майонезом» получил широкое распространение на просторах советского и постсоветского пространства, породив множество вариаций на тему знаменитого салата.

Рябчиков заменили куриным мясом, а затем и просто колбасой. Вместо раковых шеек начали добавлять морковь. Каперсы заменили зеленым горошком, а листья салата — петрушкой. В состав салата вошел лук, что сразу придавало ему острый вкус. Телячий язык и паюсная черная икра полностью исчезли из рецепта. Тем не менее, салат Оливье выжил в сложных условиях и по-прежнему является для большинства из нас символом праздника.